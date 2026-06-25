República Dominicana

República Dominicana logra 82 puntos en transparencia presupuestaria y queda segunda en el mundo

La medición 2025 de International Budget Partnership situó al país por encima de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe, con Brasil en el primer puesto, según la Dirección General de Presupuesto en Santo Domingo

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El país quedó segundo en la medición mundial de IBP y primero en Hispanoamérica, tras una mejora acumulada de 70 unidades desde 2008 gracias a documentos públicos y participación ciudadana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El país quedó segundo en la medición mundial de IBP y primero en Hispanoamérica, tras una mejora acumulada de 70 unidades desde 2008 gracias a documentos públicos y participación ciudadana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana fue reconocida por la organización internacional International Budget Partnership (IBP) tras obtener 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, según informó la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

El país se ubicó en el segundo lugar a nivel global, solo por detrás de Brasil, y encabezó el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con el informe presentado este martes en Santo Domingo.

El director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, entregó formalmente los resultados nacionales de la encuesta al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, en un acto realizado en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

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En la ceremonia participaron el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, representantes del Congreso Nacional, órganos de control, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos vinculados al sistema presupuestario nacional.

La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) es el único estudio internacional independiente que evalúa el acceso público a información presupuestaria del Gobierno central, las oportunidades para la participación ciudadana y la supervisión del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. Su décima edición consideró documentos, procesos y evidencias disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024 y abarcó 82 países.

Según datos del reporte global de International Budget Partnership, República Dominicana fue identificada como el caso más claro de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a nivel mundial. Entre 2008 y 2025, el país elevó su puntuación de aproximadamente 12 a 82 puntos, con un incremento acumulado de 70 puntos, el mayor avance registrado entre los países evaluados en ese periodo.

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La República Dominicana obtuvo 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 de International Budget Partnership. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La República Dominicana obtuvo 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 de International Budget Partnership. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, declaró que “estos resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado por el país, pero también una responsabilidad”, y subrayó que la transparencia no solo implica la publicación de información, sino también su utilidad para la ciudadanía y el fortalecimiento de la confianza pública. Rijo precisó que este logro responde a la visión del gobierno del presidente Luis Abinader sobre fortalecer la transparencia, ampliar la participación ciudadana y asegurar que el gasto público genere valor para la sociedad.

Durante la presentación, Juan Castillo remarcó que, según IBP, la República Dominicana es el ejemplo más claro de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a escala global. En la misma línea, el director de Estudios Económicos, Rafael Jovine, resaltó iniciativas como el Presupuesto Ciudadano, Presupuesto en las Aulas, los Encuentros Ciudadanos y las plataformas digitales, que buscan ampliar el acceso a la información y la supervisión de los fondos públicos.

La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Entre los asistentes al acto estuvieron Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto; Odilys Hidalgo, directora de Servicios Presupuestarios; Paola Chaljub, encargada de Comunicaciones, y equipos técnicos de DIGEPRES. El evento congregó a representantes de instituciones públicas, órganos de control, el Congreso Nacional, organismos internacionales y la sociedad civil.

La DIGEPRES destacó que la publicación constante de los ocho documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la institucionalización de mecanismos de participación han sido factores determinantes para el avance registrado en la transparencia presupuestaria nacional.

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