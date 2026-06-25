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Ulises Bueno a 26 años de la trágica muerte de Rodrigo: “Necesitaba contención porque estaba muy solo”

El cantante homenajeó en Instagram a su hermano y en una charla con un medio cordobés se sinceró sobre la huella que dejó el artista en su vida

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El cantante publicó en Instagram una foto en la que aparece interpretando junto al ídolo del cuarteto, sumó la frase “Prohibido olvidar” y compartió un homenaje íntimo que conmovió a seguidores (Video: Instagram)

A 26 años de la muerte de Rodrigo, su hermano Ulises Bueno le dedicó un mensaje en Instagram acompañado por una imagen en la que se lo ve cantando, junto a la leyenda “Prohibido olvidar”. Un sentido homenaje al ídolo popular que marcó un antes y un después en la música desde su irrupción en los medios.

“Hoy te recuerdo más que nunca, hermano. Con la misma admiración de siempre, agradeciendo todo lo que nos dejaste. Tu música sigue sonando, tus recuerdos siguen vivos y tu esencia continúa acompañando a cada persona que alguna vez se emocionó con una canción tuya. Te extraño, te admiro y te llevo conmigo todos los días…”, expresó Ulises en su cuenta de Instagram en una fecha muy especial para toda su familia.

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En diálogo con Cuarteteando, de el canal cordobés El Doce, Ulises Bueno abordó el modo en que enfrenta cada aniversario del fallecimiento de su hermano, destacando que, en esta etapa de su vida, evita exponerse a recuerdos, videos o imágenes del pasado. “Trato de no ver. Hace dos años y medio, tres, que yo empecé a ver la vida con otro color y empecé a ver cosas de otra forma”, manifestó.

ulises bueno rodrigo

El cantante, que logró forjar su propia carrera y su lugar dentro del cuarteto, explicó que su enfoque actual consiste en mantenerse alejado de los recuerdos difíciles y centrarse en los aspectos positivos y los buenos recuerdos: “Trato de no hacer mucho hincapié en mi pasado, ni en el pasado que me golpeó ni en las cosas difíciles, sino que capto las cosas lindas, los recuerdos lindos, pero trato de no mirarme ni de mirar mucho el pasado”.

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Ulises también se refirió al impacto que le genera volver a ver imágenes de Rodrigo en distintas etapas de su vida y carrera. Reconoció que, mientras para los fanáticos estos recuerdos son motivo de celebración, para él también implican una dimensión dolorosa: “Hay cosas que me duelen, verlo, muchas veces luchando con lo que a él le costaba en su vida, y con su carrera, lo difícil”. “Por ahí había momentos que se notaba su cansancio y hay cosas que me siguen afectando. Necesitaba mucha contención, estaba muy solo”, se sinceró.

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"Había momentos que se notaba su cansancio. Necesitaba mucha contención, estaba muy solo”, se sinceró Ulises Bueno sobre el recuerdo de Rodrigo (Instagram)

El intérprete de “Intento” y “Dale vieja dale” subrayó el esfuerzo realizado por Rodrigo para consolidar su carrera y convertirse en una figura emblemática de la música popular: “Tenía 27, era un nene que le puso el pecho a la vida para poder triunfar y poder ser esa persona que hoy seguimos hablando de él y es inolvidable”. Cada 24 de junio, los seguidores recuerdan al artista con canciones, videos, fotos y mensajes en redes sociales. No obstante, Ulises aclaró que su percepción sobre ese material es distinta, ya que conoce el trasfondo emocional que no siempre es visible para el público: “La gente puede ver cosas de mi pasado y lo disfruta y lo pone en su casa y lo baila, pero no sabe el trasfondo que había ahí, qué transitaba emocionalmente la persona antes de subir al escenario”.

Finalmente, Ulises Bueno concluyó: “Yo por ahí conocía de él ciertas cosas que él estaba transitando, por eso es que impacta un poco”. A 26 años de su partida, Rodrigo permanece en la memoria popular y en el entorno familiar, donde el recuerdo se mezcla con el afecto, la admiración y una herida que persiste.

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