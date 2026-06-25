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El feliz cumpleaños de La K’onga para Lionel Messi desde su show que el capitán de la Selección vio en la concentración

En medio del recital, los músicos planearon activar a la multitud para dedicarle un saludo colectivo al futbolista. En charla con Teleshow, los cantantes expresaron qué sienten por el Diez y recordaron su último encuentro

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El saludo de La K'onga para Lionel Messi
La K’onga celebró el cumpleaños de Lionel Messi con una dedicatoria en vivo durante su show en el Movistar Arena

Entre saludos, homenajes y hasta declaraciones de amor, el mundo del fútbol y toda Argentina, celebró este miércoles el cumpleaños de Lionel Messi. En ese marco, quienes se sumaron a los festejos por este día especial fueron los cantantes de La K’onga. Los cordobeses, que se encontraban en medio de su show en Buenos Aires, decidieron realizar su propia dedicatoria y transmitirla en vivo. Previamente, los intérpretes de “Te mentiría” habían charlado con Teleshow y relatado cómo surgió esta idea.

Horas antes de su show en el Movistar Arena, Diego Granadé comentó: “Sabemos que se había viralizado que a las diez de la noche casi todo el país le iba a cantar el cumple a Leo, así que justo nosotros vamos a estar en pleno show y hemos decidido con los muchachos y toda la banda y toda la gente que labura que nos vamos a sumar. Así que a las diez menos dos minutitos vamos a estar ahí preparando el público para cantar en vivo el feliz cumpleaños para el capitán”.

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En ese sentido, Pablo Tamagnini, quien también cumple años este 24 de junio, contó qué siente al coincidir en este día especial con Messi: “Es un orgullo. Se lo pude decir cuando me firmó el brazo. Tuve ese momentito con él, que le pude decir: “Che, cumplimos el mismo día, loco”. Es un día con muchas efemérides, es el día de San Juan, es el día que nació el Duki también, Fangio, falleció el Potro Rodrigo, que para nosotros es tan importante, Gardel, un gran cantante. Así que lo comparto con grandes astros y me siento muy bien”.

Entrevista a La K'onga
Diego Granadé explicó que La K’onga se sumó al festejo nacional para cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi a las diez de la noche (Crédito: Jaime Olivos)
Entrevista a La K'onga
Pablo Tamagnini destacó que comparte el 24 de junio con Lionel Messi y contó que pudo decírselo cuando el capitán le firmó el brazo

Luego, los cantantes confesaron qué le dirían a Messi en este día especial: “Solamente abrazarlo. Nosotros tuvimos la suerte de cuando salieron campeón el mundial pasado, compartir con ellos en una fiesta en Rosario, después cantar en el Monumental también cuando la selección festejó acá. Así que yo creo que a todos los argentinos nos hace muy felices. Nosotros somos una banda muy futbolera, nos encanta el fútbol. Y cada partido la verdad que es un momento que yo creo que eso es lo más importante. Cada vez que hay un partido de la selección yo creo que te olvidas de todo. Es un momento donde se van los problemas de cada persona del país, de las cosas que tiene cada uno, y uno se dedica a ver fútbol y que esté él tirando esa magia, la verdad que nos hace muy bien. Yo creo que simplemente agradecerle por eso y disfrutarlo”, afirmó Granadé.

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Por su parte, Pablo agregó: “Que disfrute el cumple, que disfrute este mundial, que se lo merece no debe nada a nadie, que lo disfrute mucho, que lo goce”. En la misma línea, Nelson Aguirre agregó: “No podemos pedir más nada, ya no le podemos pedir más nada. Agradecerle por tan, tantas alegrías que nos da”. Acto seguido, los cantantes recordaron cómo fue su encuentro con Messi años atrás. “Hermoso, hermoso. Tratamos de no molestarlo nosotros, tranquilitos ahí, como siempre en La Konga”, comenzó diciendo Diego.

Entrevista a La K'onga
Los integrantes de La K’onga afirmaron que le agradecerían a Lionel Messi las alegrías que le dio a la Argentina y al fútbol

Luego, Nelson explicó: “Pero él también, él también así, igual que nosotros. O sea, supertranquilo, más tirando a tímido. Charlamos con él, con la familia, lo abrazamos, le dijimos gracias por todo. La verdad que fue un momento que nos va a quedar para siempre”. En aquel encuentro Tamagnini le pidió a Lionel si podía firmarlo su brazo, lo cual se transformó en un tatuaje inolvidable para el cantante. “Me llevo el tatuaje, le dije que lo amábamos, que lo aguantamos, que lo bancamos en todas y que disfrute ahora”, relató el cordobés.

Crédito: Jaime Olivos

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