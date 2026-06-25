Costa Rica

La presidenta de Costa Rica felicita al presidente electo de Colombia y ofrece cooperación

La mandataria Laura Fernández habló por teléfono con Abelardo de la Espriella tras las elecciones, expresó su voluntad de coordinar acciones regionales y coincidió en priorizar el combate al narcotráfico y al crimen organizado

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La mandataria costarricense habló con el ganador de la elección en Colombia y pidió coordinar esfuerzos ante narcotráfico y redes delictivas, mientras prepara un posible viaje para la investidura del 7 de agosto (Imagen de Archivo)
La mandataria costarricense habló con el ganador de la elección en Colombia y pidió coordinar esfuerzos ante narcotráfico y redes delictivas, mientras prepara un posible viaje para la investidura del 7 de agosto (Imagen de Archivo)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una conversación telefónica con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en la que felicitó su triunfo y manifestó la disposición de su gobierno para trabajar de forma conjunta en beneficio del hemisferio. Fernández destacó la importancia de enfrentar de manera aliada temas como el narcotráfico y el crimen organizado, señalando que es su prioridad limpiar a Costa Rica de estas amenazas. De la Espriella coincidió en la urgencia de esas problemáticas y expresó su compromiso de mantener una cooperación cercana, con el objetivo de fortalecer la democracia y la seguridad en la región.

Durante la conversación, ambos mandatarios subrayaron su sintonía en principios y valores, y acordaron impulsar una alianza inédita entre Costa Rica y Colombia. Fernández aseguró su apoyo decidido al nuevo gobierno colombiano y confirmó su interés en asistir a la ceremonia de posesión presidencial el próximo 7 de agosto, sujeta a la agenda oficial.

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A las felicitaciones de la presidenta costarricense se sumaron otros líderes de Centroamérica. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó públicamente a De la Espriella y ofreció su cooperación bilateral, reconociendo el ejercicio democrático del pueblo colombiano y expresando su disposición a fortalecer la democracia y el desarrollo regional. El gobierno de El Salvador también manifestó su respaldo al presidente electo colombiano, sumándose a las muestras de apoyo por parte de los mandatarios centroamericanos.

La mandataria de Costa Rica habló con el presidente electo de Colombia y dejó señales de coordinación inmediata. Seguridad y democracia aparecen como ejes compartidos. Un gesto anticipa el próximo paso diplomático. (Cortesía: Gobierno de Costa Rica)

Estos mensajes de felicitación se producen en un contexto de reconfiguración política en América Latina, con el ascenso de gobiernos alineados en la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la seguridad y la democracia en la región.

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De la Espriella asumirá en agosto tras una elección reñida

El Consejo Nacional Electoral proclamó este miércoles 24.06.2026 al abogado Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia para el período 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta del domingo al izquierdista Iván Cepeda.

La proclamación se produjo después de que concluyera el escrutinio nacional en una audiencia instalada el martes, en la que los magistrados del CNE resolvieron reclamaciones pendientes. El trámite se aceleró cuando el Pacto Histórico, partido de Cepeda y del presidente Gustavo Petro, retiró las reclamaciones que sostenía durante el escrutinio.

El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, saluda junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, en un colegio electoral durante la segunda vuelta contra el candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Charlie Cordero
El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, saluda junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, en un colegio electoral durante la segunda vuelta contra el candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

El registrador delegado para lo electoral Jaime Hernando Suárez leyó la resolución que declaró “electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero” como “presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030” y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

De la Espriella asumirá el cargo el 7 de agosto y sucederá a Petro. Según los resultados, obtuvo 12,9 millones de votos (49,66%) y superó por menos de un punto porcentual a Cepeda, que logró 12,7 millones (48,70%).

Durante el acto, el presidente del CNE Cristian Quiroz afirmó: “Hoy el CNE concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia: se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular”.

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