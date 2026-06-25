Sociedad

La Plata: un hombre denunció que su ex cuñada y su hijo de 15 años lo atacaron con piedras y le rompieron el auto

Ocurrió en el barrio de Los Hornos en la casa de la víctima, quien pidió una restricción perimetral y un perímetro de exclusión

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El ataque en Los Hornos rompió al menos una ventana de la vivienda ubicada en la zona de 156 y 55

Una madre con su hijo atacaron con piedras y hasta lanzaron un bicicletero de hierro contra una vivienda y un auto estacionado en el barrio de Los Hornos, en La Plata. El vecino que padeció la violencia realizó una denuncia judicial con pedido de medidas de protección.

El hecho ocurrió el último martes de junio a las 9.17, cuando el damnificado y su familia dormían en su casa ubicada en la zona de 156 y 55.

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Los golpes que llegaban desde la calle fueron lo que despertó al vecino. Al asomarse por una ventana, reconoció a su ex cuñada y al hijo, un adolescente de 15 años, quienes presuntamente lanzaban piedras contra la fachada. El impacto rompió los vidrios de al menos una de las ventanas.

El joven, además, tomó un viejo bicicletero de hierro y lo arrojó contra el auto del denunciante, que se encontraba estacionado sobre la vereda. El objeto se incrustó en la luneta trasera del vehículo y la destruyó por completo.

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Le rompieron el auto con un viejo bicicletero de hierro
El adolescente arrojó un bicicletero de hierro contra el auto estacionado y destruyó la luneta trasera del vehículo

Mientras el vecino intentaba que los dos agresores se retiraran del lugar, su esposa llamó al 911. La respuesta policial llegó tarde: la mujer y el adolescente ya se habían alejado de la escena antes de que los efectivos pudieran intervenir.

La secuencia del ataque no quedó solo en el relato del damnificado. La vivienda cuenta con cámaras de seguridad privadas y las imágenes fueron aportadas a la causa como elemento de prueba, según consta en la denuncia presentada ante la Justicia y que recogió 0221. Ese registro audiovisual respalda la versión del vecino sobre lo ocurrido aquella mañana.

El mismo video es el que encabeza la nota, en el que se puede apreciar el momento exacto en el que el menor de edad lanza el bicicletero de hierro contra la luneta del auto y la destroza.

En la presentación judicial, el damnificado solicitó una serie de medidas de protección para él y su grupo familiar: una restricción perimetral, un perímetro de exclusión y el cese de cualquier tipo de hostigamiento. La causa quedó registrada bajo cargos por violencia familiar y/o de género, mientras las autoridades analizan las medidas, informó 0221.

Una mujer no pudo salir del garaje por un auto mal estacionado y reaccionó con furia

En Castelar, una mujer reaccionó contra un auto mal estacionado frente a su garaje con insultos, huevos, basura y rayaduras

Una mujer estacionó su auto frente al garaje de una vivienda en la calle Aristóbulo del Valle al 400, en el sector sur del centro de Castelar, localidad del partido bonaerense de Morón, y desató la furia de la dueña del inmueble al no encontrarse nadie en las inmediaciones que se reconociera como la conductora del vehículo.

La propietaria de la casa se topó con el auto ajeno bloqueando su acceso vehicular pocos minutos antes del mediodía. El hecho tuvo lugar días atrás.

Lo que vino después fue una cadena de represalias que dejaron al vehículo con carteles de insultos pegados en el vehículo, huevos estrellados en los vidrios, una bolsa de residuos sobre el techo y rayaduras en las dos puertas del lado del conductor.

El auto era de una escribana que, de acuerdo con Primer Plano Online, llegó al lugar con su mascota para visitar un local de manicura situado a unos 50 metros de donde dejó el coche.

Al dejar el vehículo sobre el cordón frente al acceso de la vivienda, la mujer generó una obstrucción que la propietaria no pudo superar pese a varias maniobras. Un poste de luz en la vereda contigua terminó de anular cualquier margen de salida.

Sin alternativas, la dueña del domicilio optó por guardar su auto nuevamente en el garaje. Lejos de aceptar la situación, tomó una serie de medidas para dejar constancia de su indignación: pegó un cartel con insultos, arrojó huevos sobre los vidrios laterales, depositó una bolsa de basura en el techo y rayó las dos puertas del lado del conductor.

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