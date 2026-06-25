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Mono Navarro Montoya: “Messi nos está haciendo transitar una dimensión diferente”

En una entrevista con Infobae Mundial, el exarquero destacó el alcance global del capitán argentino, recordó los momentos más difíciles de su carrera y analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni de cara a los próximos desafíos

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Carlos Navarro Montoya afirmó que Lionel Messi es un ídolo universal y destacó su impacto global en la Selección argentina

La figura de Lionel Messi ya excede cualquier análisis futbolístico. Así lo planteó Carlos “Mono” Navarro Montoya en una entrevista con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial, donde reflexionó sobre el presente del capitán argentino, su impacto global y el lugar que ocupa en la historia del deporte.

“Yo creo que es un ídolo universal. Veo miles y miles de extranjeros con la celeste y blanca, el número diez en la espalda y el apellido Messi”, afirmó el exarquero, quien consideró que muchas veces los argentinos no terminan de dimensionar la magnitud del fenómeno.

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Para Navarro Montoya, el recorrido de Messi adquiere todavía más valor al recordar los años en los que fue cuestionado por una parte del público. “Hubo momentos en los que no se creía en Lionel, en los que existía desconfianza. Fueron etapas muy duras”, recordó. Y destacó la fortaleza emocional que le permitió seguir adelante cuando incluso llegó a anunciar su salida de la Selección.

(Infobae en Vivo)
El exarquero recordó que Lionel Messi atravesó años de desconfianza y cuestionamientos en la Selección argentina (Infobae en Vivo)

“El amor de su familia y el apoyo de mucha gente hicieron que siguiera intentándolo. Esa perseverancia también explica quién es Messi”, señaló.

El exarquero sostuvo que la relación entre el capitán y los hinchas cambió por completo con el paso del tiempo. “Durante años solo le exigíamos títulos. Queríamos que ganara campeonatos y levantara copas. Hoy lo único que queremos es que siga jugando al fútbol”, explicó.

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En ese sentido, dejó una de las reflexiones más contundentes de la entrevista: “Messi nos está haciendo transitar una dimensión diferente. Lo extraordinario se volvió cotidiano porque es nuestro, pero estamos hablando de un ídolo universal”.

La dependencia de Messi y el presente de la Selección

Al analizar el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni, el exarquero reconoció que la Selección todavía atraviesa momentos de irregularidad, aunque consideró natural que el juego continúe girando alrededor de su principal figura.

La relación entre Messi y los hinchas cambió y, según Navarro Montoya, hoy el deseo es que siga jugando al fútbol (Reuters/Denny Medley)
La relación entre Messi y los hinchas cambió y, según Navarro Montoya, hoy el deseo es que siga jugando al fútbol (Reuters/Denny Medley)

“Hay una dependencia de Messi, lógica y natural. No es un problema: muchas veces es la solución”, sostuvo. También advirtió que, frente a rivales de mayor jerarquía, algunos pasajes del juego podrían representar una dificultad. “Por momentos el equipo cede demasiado la pelota y se repliega. Son aspectos que seguramente Scaloni buscará corregir”, explicó.

Respecto de Emiliano Martínez, se mostró convencido de que seguirá siendo una pieza central del equipo. “No me imagino al Dibu dejando el arco. Si juega es porque está en condiciones. Puede tener alguna molestia, pero siempre quiere estar”, señaló.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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