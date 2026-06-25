Fue el verdugo de España en su debut del Mundial 2026, quedó libre y ahora tres equipos de Brasil se interesaron en él

Vozinha, el portero de Cabo Verde que detuvo a España en el debut mundialista de su selección, confirmó que no tiene club tras la no renovación de su contrato con el Deportivo Chaves de Portugal (Reuters/Brett Davis)

Vozinha detuvo a España con las manos, dejó a Cabo Verde con un empate histórico en su debut mundialista y, al bajar del campo, no tenía club. El portero de 40 años quedó libre tras la no renovación de su contrato con el Deportivo Chaves de la Segunda División de Portugal, y su actuación en el Mundial 2026 abrió una puerta inesperada: tres equipos de la Serie B de Brasil, todos en los primeros puestos de la tabla, negocian su contratación.

Según reportó el periodista Jorge Nicola a través del portal brasileño Atenados No Futebol, el interés de Brasil no surgió de la nada. Fueron los aficionados de ese país quienes, a través de las redes sociales, dispararon la popularidad del portero tras su presentación ante España el 15 de junio. Antes de ese partido, Vozinha tenía 50.000 seguidores en Instagram; al día siguiente, la cifra trepó a 1.700.000. El propio arquero se enteró del dato en vivo, durante una entrevista con el canal brasileño CazéTV.

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El propio guardameta confirmó su situación: “Terminé contrato con mi club anterior, Deportivo Chaves, y en este momento todavía no tengo nada”. Lejos de esquivar el tema, el arquero fue directo sobre su futuro: “Estoy abierto a todo. Vamos a ver qué sucede”. Ante la consulta específica sobre un posible destino en tierras brasileñas, Vozinha no descartó la opción.

De acuerdo con la información de Nicola, los equipos que estudian su fichaje ocupan posiciones de privilegio en la tabla de posiciones del torneo doméstico, lo que daría al portero la posibilidad de competir en un campeonato con proyección directa hacia la máxima categoría del fútbol brasileño.

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La historia de Vozinha

El guardameta de 40 años acumuló 7 atajadas ante España, mantuvo su arco en cero y pasó de 50.000 a 1.700.000 seguidores en Instagram en menos de 24 horas (AP Foto/Mike Stewart)

Josimar José Évora Dias nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, la ciudad principal de la isla de São Vicente, mientras el mundo seguía el Mundial de México 1986. Su padre quiso ponerle el apellido del delantero argentino Jorge Valdano, que dos días antes había marcado en el debut de Argentina, pero las autoridades de Cabo Verde rechazaron el nombre por normativa local. La segunda opción fue Josimar, el lateral brasileño que esa misma semana deslumbraba al planeta. Cuatro décadas después, ese nombre llegó a su primera Copa del Mundo.

El apodo que hoy lleva bordado en la camiseta tiene otro origen. De niño, en los callejones de Mindelo, Josimar creció a cargo de sus abuelos mientras su padre servía en el ejército y su madre trabajaba todo el día. Jugaba con chicos mayores que le pegaban sin contemplaciones, y cuando los golpes superaban su capacidad de respuesta, corría a refugiarse con su abuela.

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Sus compañeros empezaron a llamarlo Vozinha, “abuelita” en portugués. “No me gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí, diciendo que iba a quejarme con mis abuelos”, recordó el portero en una entrevista a la FIFA. El apodo se volvió identidad profesional años después, cuando en la liga angoleña ya había otro portero con el nombre Josimar.

Su trayectoria recorrió un mapa poco frecuente: Batuque y CS Mindelense en Cabo Verde, el Progresso Associação do Sambizanga en Angola, el Zimbru Chișinău en Moldavia, el Gil Vicente en Portugal, el AEL Limassol en Chipre —donde ganó la Copa de Chipre en 2019, el único título de su carrera—, el AS Trenčín en Eslovaquia y, finalmente, el Chaves. Más de diez clubes en casi veinte años, de liga en liga.

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Cabo Verde enfrenta a Arabia Saudita en Houston el próximo viernes, con la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en juego (AP)

Desde 2012 viste la camiseta de la selección de Cabo Verde sin interrupciones. Ante España llegó a 89 partidos con el combinado nacional, condición que lo ubica como el segundo jugador con más apariciones en la historia de ese equipo. Fue él quien condujo a Cabo Verde a su primera clasificación mundialista durante años en los que el país apenas figuraba en los márgenes del fútbol africano.

En el partido ante España, el 15 de junio en el Atlanta Stadium, Vozinha detuvo un cabezazo de Mikel Oyarzabal, un remate de Ferrán Torres y otro cabezazo de Aymeric Laporte, entre otras intervenciones. Torres también golpeó el larguero. Marc Cucurella disparó con peligro. Al final del encuentro, el guardameta acumuló 7 atajadas y mantuvo su arco en cero frente al campeón de Europa. “Esperé y soñé toda mi vida con este momento. Estamos muy felices, sabíamos que no iba a ser fácil, España es de las mejores selecciones del mundo”, declaró tras el pitido final.

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Su segunda actuación en el torneo llegó ante Uruguay, con un empate 2-2. En total, Vozinha acumula 180 minutos disputados y 2 goles recibidos en el Mundial 2026, números que contrastan con la temporada en el Chaves, donde apenas sumó 15 partidos repartidos entre el inicio y el final del campeonato.

Con 40 años, se integró al grupo de jugadores mayores de esa edad en disputar una Copa del Mundo. Ahora, con el torneo todavía en curso, Cabo Verde necesita vencer a Arabia Saudita en Houston el próximo viernes para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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