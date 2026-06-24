Sociedad

Los incendios en Cafayate ya arrasaron más 200 hectáreas y la Justicia de Salta busca a los responsables

La fiscalía evalúa si el origen del fuego está relacionado con una conducta intencional o negligente. El gobierno provincial desplegó brigadistas y bomberos y calificó como “impactantes” las consecuencias en el ecosistema local

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Realizaron relevamientos y recorridos preventivos en zonas afectadas por los incendios en Cafayate
La fiscal Sandra Rojas confirmó que la investigación judicial por los incendios en Cafayate sigue abierta para identificar a los responsables

La fiscal Sandra Rojas recorrió este miércoles la zona de Cafayate, en el suroeste de la provincia de Salta, y confirmó que la investigación judicial por los incendios que arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo en Finca El Monte permanece abierta. Su objetivo declarado es “encontrar a los responsables”, según afirmó ante la prensa local.

El fuego, que lleva más de dos semanas activo, consumió vegetación nativa en una zona de dunas y bosques protegidos. Las pérdidas ambientales son, en palabras de la propia fiscal, “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”, con brasas que aún permanecen latentes bajo las cenizas. La magnitud del siniestro llevó al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses.

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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, a principios de este mes. Desde entonces, la fiscalía recolecta testimonios, entrevistas y pruebas para determinar si el incendio tuvo un origen natural, surgió de una conducta negligente o fue producto de una acción intencional.

Realizaron relevamientos y recorridos preventivos en zonas afectadas por los incendios en Cafayate
Los incendios forestales en Cafayate arrasaron más de 200 hectáreas de bosque nativo en Finca El Monte, en Salta

Rojas se presentó en el lugar junto a Guevara y autoridades de Defensa Civil para supervisar el estado de la zona y conocer los avances del operativo. “La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta está comprometida desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable", remarcó la funcionaria judicial.

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El operativo de emergencia desplegado en la región integra a la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, los Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Subsecretaría de Defensa Civil. Las cuadrillas trabajan coordinadas por tierra y aire, con camionetas 4x4, camiones cisterna, motobombas y herramientas especiales.

Realizaron relevamientos y recorridos preventivos en zonas afectadas por los incendios en Cafayate
El Concejo Deliberante de Cafayate declaró la Emergencia Ambiental por Incendios Forestales por 18 meses en todo el departamento

En las últimas horas, las autoridades provinciales incorporaron dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad a las tareas de combate, que se suman a otra aeronave de igual capacidad ya operativa. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó que se realizaron más de 23 vuelos: “Estamos trabajando de manera coordinada con los brigadistas en tierra”, señaló.

Solá Usandivaras también subrayó el alcance de los daños sobre el entorno: “El daño ambiental es cuantioso y sumamente importante para nosotros los cafayateños porque estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura, de lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”, expresó el funcionario.

Humo azul claro se eleva desde el suelo oscuro y quemado en un área de vegetación densa con árboles altos y secos, bajo un cielo despejado
La denuncia de la intendenta Rita Guevara impulsó una investigación que busca determinar si el incendio tuvo origen natural, negligente o intencional

Los bomberos mantienen el operativo en los laterales de la ruta nacional 68 para evitar que el fuego alcance áreas pobladas. La Dirección General de Seguridad Vial desplegó móviles y personal en distintos tramos de esa vía, donde la reducción de visibilidad por humo y polvo obligó a cortes preventivos momentáneos del tránsito.

El trabajo no se limita a extinguir las llamas visibles. Los equipos también enfrían el suelo, aseguran los bordes del incendio y verifican que no queden brasas activas en zonas de difícil acceso, para evitar reactivaciones. En horas de la tarde del domingo, el monitoreo detectó dos nuevos puntos calientes que provocaron el reinicio de focos en zonas denominadas “islas”, alejadas de los sectores más comprometidos.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo, advirtió que las ráfagas de viento zonda sorprendieron a las cuadrillas y favorecieron la propagación del fuego. Algunos brigadistas sufrieron lesiones durante las tareas: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”, detalló. Además, alertó sobre el impacto a largo plazo: la alta temperatura del siniestro produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, advirtió Domingo.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias en los próximos días, y las alertas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, permanecen activas en toda la región. Hasta el momento, las autoridades no registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales.

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