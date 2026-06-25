Política

El Gobierno ofreció asistencia sanitaria a Venezuela luego de que se registraran los dos terremotos

Javier Milei extendió un mensaje oficial de acompañamiento al pueblo venezolano, comprometió ayuda ante la emergencia y resaltó la importancia del trabajo conjunto frente a la catástrofe natural

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Milei ofreció asistencia sanitaria, luego de que se registraran los dos terremotos

Luego de que se registraran dos terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5, el presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras confirmarse que los fenómenos provocaron daños estructurales y derrumbes en varias ciudades, incluida la capital de Caracas.

Por medio de un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente de la República Argentina, las autoridades indicaron que seguirán de cerca la evolución de la emergencia y de ofrecer colaboración humanitaria en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran, siempre en coordinación con organismos internacionales.

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“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señalaron.

La comunicación oficial, firmada por Milei, subraya el compromiso de la República Argentina de seguir de cerca la evolución de la emergencia y de ofrecer colaboración humanitaria en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran, siempre en coordinación con organismos internacionales. el comunicado.

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El comunicado emitido por la Oficina de la Presidencia
El comunicado emitido por la Oficina de la Presidencia

El mensaje difundido por la presidencia argentina destaca la disposición de Buenos Aires a contribuir con equipos y recursos de rescate, así como con personal de protección civil, ante la magnitud del desastre. “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, indica el texto.

Las autoridades argentinas recalcaron su voluntad de apoyar toda gestión de ayuda humanitaria coordinada por organismos multilaterales. El presidente Milei enfatizó que la solidaridad debe prevalecer ante desastres que afectan a pueblos hermanos, e instó a la comunidad internacional a responder de manera conjunta ante la emergencia desatada por los sismos en Venezuela.

Imágenes tomadas de La Guaira, Venezuela (REUTERS)
Imágenes tomadas de La Guaira, Venezuela (REUTERS)

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