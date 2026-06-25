Guatemala: Capturan a presunto extorsionista de transportistas en Escuintla tras operativo

El Ministerio de Gobernación señaló a Ismael “N” como presunto responsable de coordinar y ejecutar cobros extorsivos a conductores del transporte pesado en Escuintla. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), informó este miércoles de una operación que resultó en la captura de Ismael Uriel R., conocido como “Racca” o “Shaka”, de 25 años, en la aldea Río Santiago, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. La detención se produjo tras allanamientos efectuados como parte de una serie de acciones dirigidas a combatir la extorsión en las rutas del sur del país, especialmente contra transportistas que circulan por la ruta al Pacífico y la CA-2 Occidente.

Según el comunicado oficial de la PNC, la captura fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas y a la respuesta inmediata de los investigadores. El proceso de identificación del detenido se apoyó en el análisis de videos que circularon en redes sociales, los cuales evidenciaban hechos de extorsión contra pilotos del transporte pesado. La Unidad de Cámaras y Video Forense procesó las imágenes y permitió ubicar al sospechoso en el lugar señalado por las denuncias ciudadanas.

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Durante el operativo, las autoridades localizaron 15 bolsas con marihuana y decomisaron dos teléfonos celulares, elementos que se consideran piezas clave para fortalecer la investigación en curso y profundizar en la estructura criminal detrás de las extorsiones. Estos indicios serán sometidos a análisis para establecer conexiones con otros hechos delictivos y posibles implicados en la red.

Durante el operativo, las autoridades localizaron 15 bolsas con marihuana y decomisaron dos teléfonos celulares para fortalecer la investigación. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El material incautado será objeto de análisis por parte de los investigadores del Ministerio Público, con el objetivo de ampliar las pesquisas y judicializar a otros posibles integrantes.

Autoridades refuerzan la lucha contra la extorsión

Por su parte, el Ministerio de Gobernación informó que Ismael “N” es señalado como presunto responsable de coordinar y ejecutar exigencias económicas ilegales a transportistas que transitan por las principales rutas de Escuintla. Las investigaciones surgieron a partir de denuncias presentadas por las víctimas y casos que se viralizaron en redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades. La captura forma parte de una estrategia más amplia de la PNC y el Ministerio Público para desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión en la costa sur del país.

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La PNC reiteró su compromiso de proteger la vida y los bienes de los guatemaltecos, enfatizando que no tolerará acciones que afecten la paz y la economía de quienes trabajan en el sector del transporte.

La investigación avanzó por denuncias de víctimas y por casos de extorsión a transportistas que se viralizaron en redes sociales. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala)

En el comunicado, la institución instó a la población a confiar en las autoridades y a denunciar cualquier actividad ilícita a través de las líneas confidenciales, señalando que la denuncia ciudadana es fundamental para combatir el crimen.

Las autoridades recordaron que la lucha contra las extorsiones es una prioridad, ya que este delito impacta directamente en la tranquilidad y el sustento de miles de familias guatemaltecas. La PNC enfatizó que continuará desarrollando operativos similares en la región para combatir la impunidad y reducir los índices de criminalidad asociados a la extorsión y otros delitos conexos.

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El operativo y la detención representan un avance en la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en las rutas de transporte pesado.