El Salvador

El Salvador ofrece envío de 300 rescatistas y 50 toneladas de equipo a Venezuela tras fuertes sismos

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el Caribe, poniendo a disposición rescatistas y suministros médicos

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Dos terremotos sacudieron el Caribe venezolano el miércoles 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Dos terremotos sacudieron el Caribe venezolano el miércoles 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos potentes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles 24 de junio. Según el mandatario, la propuesta incluye poner a disposición 300 rescatistas y paramédicos, así como 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, a la espera de la coordinación con autoridades venezolanas para concretar el envío.

Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, expresó Bukele en sus redes sociales.

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De igual manera, el jefe de Estado precisó que la oferta de ayuda se ha realizado a través de la Cancillería salvadoreña, que se encuentra en contacto con el gobierno de Caracas.

El Salvador ofrece envío de 300 rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.(Cortesía: Nayib Bukele)
El Salvador ofrece envío de 300 rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.(Cortesía: Nayib Bukele)

La oferta de ayuda contempla el despliegue humanitario, además de insumos de emergencia, pero su concreción depende de la aceptación y coordinación logística con las autoridades venezolanas. Esta propuesta refuerza la disposición de la región para colaborar frente a desastres naturales

Dos terremotos consecutivos de magnitud superior a 7 sacuden el Caribe venezolano

EFE reportó que dos terremotos sacudieron el Caribe venezolano el miércoles 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia. Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos identificaron el evento principal con una magnitud de 7.5, precedido por un sismo de magnitud 7.2 que fue reclasificado como precursor tras el análisis de los datos sísmicos. Este fenómeno, conocido como “doblete sísmico”, ocurre cuando dos terremotos importantes afectan la misma zona en un corto periodo.

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El epicentro se localizó a 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, según la información de EFE. El sismo principal ocurrió a una profundidad de 13.2 kilómetros, lo que lo clasifica como superficial, con potencial de causar daños significativos en superficie.

De acuerdo con la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), “después de las 18:00 horas de este miércoles 24 de junio, se sintió un temblor de considerable magnitud en Caracas y otras regiones del país”, mientras la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) continúa evaluando afectaciones.

El epicentro se localizó aproximadamente a 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. (REUTERS/Gaby Oraa)
El epicentro se localizó aproximadamente a 300 kilómetros al este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. (REUTERS/Gaby Oraa)

Los sismos provocaron daños severos en Caracas, donde se reportó el colapso de varios edificios y perjuicios materiales en distintas estructuras, según información de EFE.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea de la capital, suspendió operaciones tras registrar daños importantes ocasionados por los dos movimientos telúricos.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela. (EFE/ Rayner Peña)
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela. (EFE/ Rayner Peña)

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos indicó que ambos eventos constituyeron un “doblete sísmico”, término que describe la ocurrencia de dos terremotos significativos en un intervalo muy corto y en la misma región. Por este motivo, la información oficial fue revisada para reconocer al sismo de magnitud 7.5 como el principal.

El último evento sísmico comparable en Venezuela se registró en el año 2018, cuando un terremoto de magnitud 7.3 en el estado Sucre impactó a varios países de la región, recordó EFE.

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