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La desafiante revelación del brujo que “hechizó” a Harry Kane en el Inglaterra-Ghana del Mundial

Nana Kwaku Bonsam habló del procedimiento que llevó a cabo para impedir que el delantero marque goles en el 0-0 de este martes

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El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam anunció que levantará el influjo espiritual que, según él, mantuvo a Harry Kane sin marcar durante el empate 0-0 entre el país africano e Inglaterra en Boston por el Mundial 2026. “Ahora voy a liberar a Kane para que pueda marcar en el próximo partido”, declaró el curandero horas después del resultado.

La afirmación llegó como continuación de otra que había circulado en la previa al partido. Según reprodujo el Daily Star, Bonsam había anticipado que trabajaría sobre el delantero del Bayern Múnich para frenarlo: “Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No va a ser una lesión grave, pero voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país". El 0-0 final le dio el argumento para reclamar que su promesa se cumplió.

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El episodio que disparó la discusión ocurrió a los 86 minutos. Un cabezazo de Los Tres Leones rebotó en el travesaño y, en el rebote, Kane quedó solo en la puerta del área chica. El atacante de 32 años eligió un remate fuerte y la pelota se fue por encima del palo. Fue la chance más clara de un partido que terminó sin goles.

A raíz de lo sucedido, Nana Kwaku Bonsam realizó un video en su canal personal de YouTube para anunciar el fin de este procedimiento sobre el ex punta del Tottenham: “Cuando hablas de espiritualismo, yo soy el espiritualista más poderoso del mundo. ¿Sabes lo que queremos? ¿Ves a Harry Kane? Yo lo até“. A continuación, lanzó la frase del inicio de esta nota, y agregó: ”Te estoy soltando, así que... No te ofendas conmigo. Somos amigos. ¿Entiendes, Harry Kane?“.

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“Esta es tu foto. Esta es tu foto porque te maldije para que nunca pudieras marcarle a Ghana. Esto se acabó. Te borré el hechizo. Así que ahora, estás bien”, soltó Bonsam en una grabación de tres minutos subida en dos oportunidades a su plataforma y que acumula una cifra superior a las 1.000 vistas.

Imagen partida. Izquierda: Harry Kane arrodillado en césped, manos en cabeza, con futbolistas. Derecha: Persona con rastas, en pose ritual con objetos detrás.
El futbolista Harry Kane lamenta una jugada durante un partido mientras, en una escena separada, una persona realiza un ritual con gestos enérgicos y elementos ceremoniales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido como el Diablo del Miércoles, el brujo afirmó que sus poderes provienen del santuario Kofi Oo Kofi y se autodefine como “el único hombre auténtico de África“. El antecedente más resonante de sus intervenciones data del Mundial 2014, cuando apuntó contra Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana. Según detalló el Daily Star, invocó un polvo especial mezclado con hojas y brebajes, y colocó alrededor del jugador una imagen y una caricatura del delantero. “Dije hace cuatro meses que trabajaría seriamente en Cristiano Ronaldo y lo dejaría fuera del Mundial o al menos le impediría jugar contra Ghana”, sostuvo en aquella oportunidad.

CR7 padecía en ese momento una tendinosis rotuliana, pero el ritual no tuvo el efecto esperado: el portugués completó los 90 minutos en los tres partidos del Grupo G ante Alemania, Estados Unidos y el propio Ghana, al que le convirtió un gol en la victoria 2-1 de la última fecha. Pese a ese resultado, Portugal terminó tercero y quedó eliminado en primera fase.

El yerro de Kane frente a las Estrellas Negras contrasta con su nivel en el torneo. El delantero llegó al partido en Boston tras anotar dos goles ante Croacia en la victoria 4-2 del debut, lo que lo dejó igualado con el histórico Gary Lineker como máximo goleador de los Tres Leones en Mundiales, con 10 tantos cada uno.

Con cuatro puntos en el Grupo L, Ghana tiene su clasificación a los 16avos de final prácticamente resuelta: un empate ante Croacia el próximo sábado desde las 18:00 (hora argentina) bastará para avanzar sin depender de otros resultados. Inglaterra, por su parte, deberá vencer a una eliminada Panamá en el mismo turno para asegurar su lugar en la siguiente fase.

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

Así están los grupos del Mundial 2026:

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