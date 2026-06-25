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Bizarrap lanzó su primera Music Session del año junto a Myke Towers: la participación de Franco Colapinto y El Bananero

La nueva session del productor llegó junto a una canción grabada en 2021 que llevaba años dando vueltas entre teorías, adelantos filtrados y mucha espera de parte del público en plataformas digitales

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Bizarrap y Myke Towers lanzaron la BZRP Music Session #42/66, la primera session del productor argentino en 2026

Este miércoles 24 de junio, Bizarrap y Myke Towers pusieron fin a años de especulación y lanzaron la BZRP Music Session #42/66, la primera session del productor argentino en 2026. Pero el lanzamiento trajo una sorpresa que pocos anticipaban: junto a la session llegó también “BOOBYTRAP”, una canción grabada en 2021 cuyo fragmento había circulado durante años entre los fanáticos sin que jamás se oficializara. Ambos temas están disponibles desde este miércoles en todas las plataformas digitales.

La historia detrás de “BOOBYTRAP” es tan larga como la espera misma. En 2021, una declaración accidental de Towers dejó entrever que los dos artistas ya tenían conversaciones en marcha. Poco después, un breve adelanto de esa grabación apareció en redes y dio inicio a años de teorías. Las especulaciones volvieron a cobrar fuerza después de la colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee, cuando en el sitio web oficial del productor apareció una referencia vinculada al mismo fragmento filtrado. En las semanas previas al lanzamiento, nuevas modificaciones en esa página y la aparición de un adelanto inédito terminaron de confirmar que el momento había llegado, según detalló la gacetilla oficial del lanzamiento.

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El estreno incluyó “BOOBYTRAP”, una canción grabada en 2021 cuyo fragmento circuló durante años entre los fanáticos antes de su lanzamiento oficial
El estreno incluyó “BOOBYTRAP”, una canción grabada en 2021 cuyo fragmento circuló durante años entre los fanáticos antes de su lanzamiento oficial

El doble estreno viene acompañado por dos videoclips con estéticas completamente distintas. La session mantiene el formato clásico del universo BZRP: una interpretación directa e íntima dentro del estudio, sin grandes producciones visuales. “BOOBYTRAP”, en cambio, muestra una faceta poco habitual del productor: Bizarrap frente a cámara haciendo lip sync en una pieza cargada de humor, referencias a la cultura argentina y guiños al fútbol. El clip, dirigido por STILLZ, cuenta con participaciones especiales de Franco Colapinto y El Bananero.

Colapinto, que ya había reaccionado al anuncio del lanzamiento con un “Toma pa’ vo’ en pleno mundial, agárrense” en los comentarios de Instagram, terminó siendo parte del producto final. Al cierre del videoclip de “BOOBYTRAP”, un código QR invitará a los fanáticos a participar de una subasta exclusiva de elementos utilizados durante el rodaje. Lo recaudado irá íntegramente a la Asociación CASA, una organización que desde hace más de 15 años impulsa talleres gratuitos de formación orquestal para adolescentes de barrios populares, con sedes activas en Bajo Flores y Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.

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bizarrap el bananero franco colapinto
La aparición de Franco Colapinto en el nuevo video de Bizarrap con Mike Towers

La colaboración entre Bizarrap y Towers tenía una historia previa al anuncio. El número 42 era uno de los que permanecía sin dueño en el catálogo del productor, y el nombre del cantante puertorriqueño había circulado durante años en las quinielas de las sessions. El propio Towers había contado que el número que hubiera querido protagonizar era el 23, pero Bizarrap ya lo había reservado para Paulo Londra, lo que convirtió esa anécdota en una referencia recurrente entre los fanáticos.

bizarrap el bananero franco colapinto
El Bananero tiene una participación en el BZRP Music Sessions #42/66

Myke Towers llega a este lanzamiento en un momento de alta actividad: cerró 2025 como el artista número 3 más sonado del año en las categorías Spanish Contemporary y Tropical en Estados Unidos, con cuatro canciones distintas que llegaron al número 1 en Billboard Latin Airplay. Su álbum Island Boyz se ubicó dentro del Top 100 del Latin Albums Year-End Chart y su gira internacional incluyó sold outs en Europa, Latinoamérica y México.

La BZRP Music Session #42/66 y “BOOBYTRAP” quedaron disponibles en todas las plataformas digitales desde este miércoles 24 de junio
La BZRP Music Session #42/66 y “BOOBYTRAP” quedaron disponibles en todas las plataformas digitales desde este miércoles 24 de junio

Bizarrap, por su parte, llega al lanzamiento con una agenda que excede la música. Ganador de 4 Latin Grammy y 4 récords Guinness, el productor presentó recientemente la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee en el escenario de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, debutó en el Main Stage del Ultra Miami con Daddy Yankee y Skrillex como invitados sorpresa, y fue confirmado en Toy Story 5 de Disney y Pixar, donde presta su voz al personaje Santa de Jardín en la versión para Latinoamérica y España.

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