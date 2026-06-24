Comenzarán a controlar a los camiones y micros que no circulen por el carril derecho obligatorio

La medida de la ANSV busca ordenar la circulación en los accesos y egresos de la Ciudad de Buenos Aires y reducir riesgos en horarios de mayor tránsito

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha este miércoles una serie de operativos en ocho peajes de los principales accesos y egresos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer cumplir el uso obligatorio del carril derecho por parte de camiones de carga y micros de pasajeros.

La medida, que rige desde hoy, apunta a ordenar la circulación en los horarios de mayor densidad vehicular y a reducir las situaciones de riesgo que genera el transporte pesado cuando ocupa carriles que no le corresponden.

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La Ley Nacional de Tránsito establece con claridad que este tipo de vehículos debe circular por el carril derecho y recurrir al izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

Los controles se articulan a través de puestos fijos en los peajes, patrullajes en los tramos de mayor circulación y el despliegue de drones y cámaras de monitoreo para detectar infracciones en tiempo real. Los conductores que circulen fuera de los carriles habilitados quedan expuestos a sanciones.

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Los ocho puntos de control son los peajes de Cañuelas (RN3), Uribelarrea (RN205), Olivera (RN5), Villa Espil (RN7), Larena (RN8), Lima (RN9), Zárate (RN12) y Hudson (Autopista Buenos Aires - La Plata).

Más allá del carril obligatorio, los inspectores verifican durante los operativos el estado de la documentación habilitante, el uso del cinturón de seguridad, la correcta identificación de patentes, la prohibición de uso del celular al volante y el cumplimiento de la norma de alcohol cero, de carácter obligatorio para conductores profesionales.

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El operativo convoca a múltiples organismos: Corredores Viales, Autopistas del Sol, AUBASA, Autopista del Oeste, las cámaras del transporte de cargas y pasajeros, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

La ANSV fundamenta el refuerzo de estos controles en el impacto diferencial que tienen los siniestros viales protagonizados por vehículos de gran porte. Por su tamaño y peso, este tipo de unidades genera consecuencias mucho más graves cuando está involucrado en un accidente, lo que llevó a la agencia a intensificar las medidas de prevención en las rutas del país.

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La ANSV lanzó un sistema de reporte ciudadano para denunciar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano para denunciar por WhatsApp maniobras peligrosas y violencia vial con posible sanción a los conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que habilita a cualquier ciudadano a denunciar conductas peligrosas y episodios de violencia vial por WhatsApp, con la posibilidad de que esas denuncias se traduzcan en sanciones concretas contra los conductores involucrados.

La presentación se realizó en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y supone un cambio en la manera en que el Estado recibe y procesa reportes de infracciones en la vía pública.

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El procedimiento es sencillo: quienes sean testigos de maniobras temerarias o infracciones graves pueden remitir material audiovisual por WhatsApp al número 11-2787-0000, junto con el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho, y completar un formulario. La condición excluyente es que la patente del vehículo resulte visible en el material enviado.

De acuerdo con la ANSV, los reportes serán revisados por equipos técnicos del organismo y, según la gravedad del caso y la evidencia aportada, podrán derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

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Desde el inicio, la agencia subrayó que el material audiovisual debe ser registrado por terceros —acompañantes o peatones— y nunca por quien esté al volante. La denuncia, precisó la ANSV, no implica de manera automática una sanción: cada caso será analizado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.

Las conductas pasibles de denuncia abarcan desde el alcohol al volante y el exceso de velocidad hasta las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, menores al mando de un vehículo, uso del celular durante la conducción, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial. El listado da cuenta de la variedad de infracciones que, con frecuencia, se producen fuera del alcance de los operativos de control habituales.

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