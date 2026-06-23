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Tras una semana de búsqueda, hallaron pertenencias de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La investigación sumó una campera y un tanque de combustible que la familia reconoció como pertenecientes al grupo. Cómo sigue la búsqueda

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Búsqueda prefectura naval
Los objetos encontraron son una campera y un tanque de combustible.

La búsqueda de los cinco tripulantes que zarparon hace más de una semana desde la costanera de Hudson y nunca regresaron sumó un hallazgo clave este lunes: encontraron pertenencias del grupo flotando en el Río de la Plata.

Según pudo saber este medio, se trata de una campera perteneciente a uno de los pescadores y de un tanque de combustible. Ambos elementos fueron sometidos a un proceso de reconocimiento por parte de familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron que efectivamente pertenecían al grupo.

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Los objetos fueron hallados a unos 18 kilómetros de la costa. A partir de esta novedad, la Prefectura Naval Argentina concentró las tareas de búsqueda en el sector donde aparecieron las pertenencias, con la expectativa de obtener nuevas pistas sobre el paradero de los cinco hombres.

Este martes, el despliegue está compuesto por tres guardacostas, dos embarcaciones semirrígidas y dos móviles destinados al patrullaje terrestre. En los últimos días, se desplegó un amplio operativo de búsqueda por aire, agua y tierra. Las tareas incluyeron la participación de una aeronave PA-62, embarcaciones menores y una moto de agua.

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El objetivo es dar con Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50), quienes partieron desde el Camping Hudson el domingo 14 de junio a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”. La última vez que se la vio fue entre las 6 y las 8:30 de ese mismo día.

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los tripulantes tiene experiencia profesional en la actividad. Por su parte, Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas. En sus redes sociales suele compartir su entusiasmo por la pesca.

Las tareas de rastreo son constantes desde el fin de semana de la desaparición, luego de que el personal del camping alertara que los pescadores no habían regresado al finalizar la jornada, quedando sus vehículos estacionados en el predio. La alarma se activó a las 20.50.

Búsqueda prefectura naval
Los pescadores fueron vistos por última vez el domingo 14 de junio.

Desde entonces, el operativo se mantiene activo, según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, a Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se realizaron con guardacostas de gran porte, durante toda la noche, en la zona comprendida entre Hudson y Quilmes. El último lunes, Prefectura sumó el avión Papa Alfa 62, que sobrevoló más de 110 kilómetros de costa del Río de la Plata sin lograr hallazgos.

Fernando Rodríguez explicó que la ausencia de indicios materiales en la superficie del río complicó el desarrollo de las tareas y obligó a ampliar de manera gradual el área de búsqueda. Las condiciones meteorológicas en el momento de la desaparición eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. La principal teoría apunta a que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia zonas no contempladas por los pescadores.

“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, indicó Rodríguez en declaraciones a Infobae.

El grupo llevaba consigo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Pese a los reiterados intentos de contacto por radio y teléfono celular, hasta ahora no se obtuvo respuesta.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban por la zona y también a la parte uruguaya del río, pero no recibió reportes de llamados ni avistamientos de bengalas. Rodríguez precisó que la embarcación no tenía radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera identificar una última ubicación.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

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