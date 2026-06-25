Neymar volvió a jugar para Brasil tras 981 días: toques precisos y llanto al encontrarse con sus hijos en su debut en el Mundial

PASE, MAESTRO, LO ESTÁBAMOS ESPERANDO: ¡DEBUT DE NEY EN LA COPA DEL MUNDO! pic.twitter.com/0P9HXCFoT9 — TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2026

Neymar debutó en el Mundial 2026. El astro brasileño ingresó en la goleada de su selección 3-0 sobre Escocia, un resultado que dejó al equipo de Carlo Ancelotti en la cima del Grupo C con siete puntos. Este encuentro marcó el regreso del delantero tras más de un mes sin jugar por una lesión en el gemelo derecho y a casi mil días sin ponerse la Verdeamarela.

Ancelotti había confirmado la disponibilidad de Neymar en el banco de suplentes. El delantero entró a los 76 minutos en lugar de Cunha, cuando el partido ya estaba resuelto, y su ingreso desató la reacción de la mayoría brasileña en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario con capacidad para 65.000 espectadores.

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Desde su entrada, al atacante de 34 años se lo vio activo. En su primera intervención logró filtrarse entre dos rivales y poco después intentó repetir dentro del área, aunque en esa oportunidad le quitaron la pelota.

🇧🇷 🕺 NEYMAR celebró junto a su familia el regreso a una Copa del Mundo. pic.twitter.com/mjX5tNe41Z — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2026

El jugador de Santos también mostró precisión en los toques y provocó una infracción que derivó en tarjeta amarilla para Ryan Christie. Se hizo cargo de las pelotas paradas, ejecutó un tiro de esquina y luego un tiro libre que tras el rebote en la barrera remató al arco y la pelota quedó en manos del arquero Angus Gunn. En el cierre, incluso se tiró al piso para bloquear un centro rival y, en una de las últimas acciones, buscó asociarse con Vinicius, aunque la jugada no prosperó. Una vez terminado el cotejo, Ney se acercó a la tribuna y tuvo emotivo reencuentro con sus hijos en el campo de juego.

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El partido ante Escocia representó la cuarta presentación mundialista de Neymar con Brasil después de 2014, 2018 y 2022. Llegó así a 14 partidos en Copas del Mundo, con ocho goles convertidos hasta el momento.

Su recorrido con la selección brasileña también lo sostiene como una figura del equipo: acumula 129 partidos y 79 goles, registro que lo ubica como el máximo artillero de Brasil. En Mundiales lleva 13 partidos, 8 goles y 3 asistencias.

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Neymar disputa su cuarta Copa del Mundo y se sumó al grupo de brasileños que llegaron a esa marca: Djalma, Pelé y Cafú.

¡LA EMOCIÓN DE COMPARTIRLO CON LOS SUYOS! Neymar emocionado al reencontrarse con su familia tras volver a jugar una Copa del Mundo.



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El último antecedente suyo con Brasil había sido el 17 de octubre de 2023, cuando jugó ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y sufrió una lesión grave que lo dejó fuera de las canchas y de las convocatorias.

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Tras 981 días de espera, volvió a sumar minutos al ingresar frente a Escocia en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Entró en el tramo final del partido, luego de un período de incertidumbre sobre su citación.

“La entrada de Neymar nos puede ayudar”, dijo Ancelotti luego del partido. El regreso del delantero paulista respondió a una previsión que el cuerpo técnico manejaba desde los días previos: que pudiera sumar entre 15 y 20 minutos si el contexto del encuentro lo permitía. Eso ocurrió con el marcador ya inclinado a favor del Scratch.

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Neymar no jugaba desde hacía más de un mes. La lesión muscular lo había dejado fuera de los dos primeros partidos de Brasil en esta Copa del Mundo, aunque en los entrenamientos de los últimos días en Nueva Jersey ya había dado señales de recuperación.

Neymar se hizo cargo de las pelotas paradas para Brasil (Reuters/Sam Navarro)

Su vuelta se definió en la última práctica que fue este martes. Allí participó en los ejercicios de activación y fue incluido por Ancelotti entre los 22 jugadores de campo disponibles. En esa sesión también quedó expuesto a un cambio brusco de temperatura: el termómetro pasó de más de 30°C a menos de 20°C, y el atacante se frotó los brazos antes de entrar al campo.

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El proceso de recuperación incluyó semanas de fortalecimiento muscular y trabajos de resistencia. Solo en los días más recientes había retomado el contacto con la pelota y el trabajo de campo junto a sus compañeros.

La victoria cerró la fase para la Verdeamarela. El otro clasificado de la zona fue Marruecos, que venció 4-2 a Haití, mientras que Brasil había debutado con un empate 1-1 y luego encadenó dos triunfos por 3-0.

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La victoria de este miércoles se construyó con un doblete de Vinicius y un tanto de Cunha. Fue el segundo triunfo del conjunto de Ancelotti en el torneo, después de otro 3-0 ante Haití.

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

LAS POSTALES DE UNA JORNADA DE EMOCIÓN PARA NEYMAR

El saludo con Vini Jr. (Reuters/Sam Navarro)

Con lágrimas, Neymar debutó en el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Una multitud celebró la vuelta de Neymar a la selección de Brasil tras casi 1.000 días (REUTERS/Marco Bello)

Ancelotti permitió que Neymar debutará en el Mundial y jugara el último cuarto de hora (REUTERS/Marco Bello)

El momento de ingreso de Neymar ante Escocia (Reuters/Sam Navarro)