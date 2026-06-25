La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

La hermana de Thiago Medina reveló que transita un sensible momento

Camila Deniz, conocida como Camilota, atraviesa una situación familiar compleja que impactó en su tratamiento en Cuestión de Peso (eltrece). La participante del reality reveló que uno de sus sobrinos debió ser internado por neumonía, lo que afectó su estado anímico y su desempeño en el programa: generando que, este miércoles, fuera eliminada del ciclo.

Durante la última emisión, Camilota quedó fuera del certamen al no alcanzar el objetivo de peso necesario para continuar en competencia. Después de registrar una suba de 2,8 kilos el lunes, logró reducir parte de ese peso, pero no fue suficiente. Para seguir en el certamen debía pesar 125,100 kilos o menos, pero la balanza indicó 2,9 kilos por encima de ese límite.

PUBLICIDAD

Afectada por la situación, la participante reconoció que esperaba este desenlace y explicó entre lágrimas que su familia requiere de su apoyo en este momento. “Lo presentía. No estoy bien. Mi familia me necesita”, expresó. También admitió que, posiblemente, el consumo de alcohol durante el fin de semana influyó en el resultado, y asumió su responsabilidad: “La comida siempre está, lo sé. Vengo lidiando con esto desde que todo empezó”.

Camilota explicó que decidió ayudar a su hermana y cuidar a su sobrina, mientras el pequeño permanece intubado. Más tarde, relató que a su sobrino de 11 años le realizaron una extracción de sangre de un pulmón y debe ser intervenido quirúrgicamente. Entre lágrimas, confesó que esta situación le recuerda la internación de su hermano, Thiago Medina.

PUBLICIDAD

Camilota quedó eliminada de Cuestión de Peso tras no alcanzar el objetivo de peso exigido por el programa

A pesar de la falta de apetito provocada por la preocupación familiar, no logró evitar la eliminación, quedando a 1,900 kilos de su meta. Finalmente, la balanza marcó una diferencia de 2,900 kilos y Camilota se mostró aún más angustiada. Reafirmó su intención de mantenerse en contacto con el grupo de ex participantes y reconoció que se equivocó el fin de semana al consumir alcohol con gaseosa regular.

Antes de despedirse, Camilota agradeció el apoyo recibido y abrazó a sus compañeros. Se retiró del programa con tristeza, pero también con una sonrisa. Semanas atrás, la participante impactó a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta. Aquella decisión generó que la joven recibiera todo tipo de críticas en redes sociales.

PUBLICIDAD

Todo sucedió cuando la hermana de Thiago Medina publicó una selfie en la que aparecía sosteniendo su celular y exhibiendo que dispone de 83,20 pesos al 30 de mayo. “Amigos, ¿hacemos algo para el Día del Trabajador? Esto es lo que tengo en la cuenta...”, escribió junto a la imagen.

La internación por neumonía de un sobrino de Camilota impactó en su estado anímico y en su tratamiento en Cuestión de Peso

La publicación no pasó inadvertida entre sus más de 800 mil seguidores de Instagram, quienes dejaron una gran cantidad de comentarios. Entre las respuestas más frecuentes se leyeron mensajes como: “Trabaja y hacele honor al día”, “Te pasamos nuestros alias ja ja ja”, “Laburar no entra en tu sistema, ¿no?”, “Ya está pidiendo... Más viva”, “¿No probaste con ir a trabajar?”, “Tenés 83 pesos más que yo”, “Lo que es no tener vergüenza...”, “Agarrá la pala, Cami” y “¿Si probás con trabajar?”.

PUBLICIDAD

Por otra parte, a fines de marzo, Camilota regresó a Cuestión de peso (eltrece) y se mostró afectada por la devolución de Sergio Verón, quien le indicó que había tenido una recaída en su tratamiento. “Me angustia haberme dejado estar, no me di cuenta. Mi mente estaba en otras cosas”, reconoció al advertir los cambios físicos tras abandonar los cuidados.

En ese momento, Verón remarcó que la recaída en la obesidad no constituye un fracaso personal y se relaciona con factores biológicos. “Tu biología te va a pedir volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”, señaló el especialista. También explicó que, aunque mantiene un peso similar al de su primera participación en el programa, la distribución de la grasa corporal cambió.

PUBLICIDAD