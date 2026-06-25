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Ekaterina Ojeda habló por primera vez de su encuentro con Mauro Icardi: “Me preguntó si nos íbamos a volver a ver”

La joven dio una entrevista en LAM donde recordó el escándalo con la China Suárez en un boliche. El acercamiento del futbolista. Su palabra

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Ekaterina Ojeda contó en LAM su versión del encuentro con Mauro Icardi en el boliche Tequila (Video: LAM, América TV)

Ekaterina Ojeda pasó de ser una desconocida a dar una móvil con LAM (América TV) en donde habló por primera vez y dio su versión sobre lo que ocurrió en un reconocido boliche de la Costanera. La joven, que hasta el episodio con Mauro Icardi y la China Suárez mantenía un perfil completamente bajo, reconstruyó con precisión los momentos previos al estallido de la actriz y reveló que el futbolista llegó a preguntarle si iban a volver a coincidir.

Eka contó que ella y sus amigas ya querían irse cuando ocurrió el polémico momento con la actriz y el futbolista. Según su relato, la China se había ausentado brevemente del sector VIP. Fue entonces cuando Icardi se levantó, se acercó con el pretexto de prepararse un trago y le preguntó: “¿Te puedo saludar?”. Ekaterina respondió que sí, pero con la intención de despedirse. Sin embargo, el jugador no buscó darle un beso en la mejilla, sino que buscó darle un beso en boca.

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Sobre los piropos que Icardi le habría dicho durante la noche, la joven fue más cautelosa. Cuando Ochoa le preguntó si el futbolista le había dicho que era la chica más linda que había visto en su vida, Ekaterina respondió: “Algo así me dijo. Me dijo tipo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’. Una cosa así, la verdad no me acuerdo. No me pareció tan importante en el momento hasta que se hizo el otro día”. Esa versión coincide parcialmente con la que Yanina Latorre había revelado antes en SQP (América TV), cuando leyó textualmente las frases que, según su fuente, Icardi le habría susurrado al oído: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”.

Ekaterina Ojeda dijo que Mauro Icardi se le acercó en el VIP y le preguntó si la podía saludar
Ekaterina Ojeda dijo que Mauro Icardi se le acercó en el VIP y le preguntó si la podía saludar

La panelista Pilar Smith fue más allá y le preguntó si Icardi también le había dicho: “Si no estaba Eugenia, me iba con vos”. Ekaterina lo negó, aunque reconoció que él estaba interesado en tener un nuevo encuentro con ella: “Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, confirmó. Una distinción que el panel no dejó pasar.

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Sobre la reacción de la China, Ojeda fue precisa en lo que vio y lo que no. Según su relato, cuando la actriz regresó al VIP, se acercó a la mesa de bebidas y la empujó de hombro. “Un empujoncito”, describió Eka, como le gusta que la llamen, minimizando el episodio. Cuando Ochoa le preguntó si fue cierta la versión de que la actriz tuvo un gesto más violento, fue categórica: “De los pelos no me tiró”. Sin embargo, Carolina Molinari aclaró que una testigo que estuvo presente le había relatado un forcejeo más intenso: “Me dice: ‘Hubo un forcejeo’, como que hubo un tironeo”. Ekaterina no lo negó del todo, pero tampoco lo confirmó: “No sé, no me pareció tan grave”.

La joven también se refirió al estado de Icardi esa noche. Ante la pregunta de si el futbolista estaba tomado, respondió que estaba “alegre, contento”. De Brito aportó su propia lectura: “Fernet, me parece”.

Un hombre y una mujer abrazados en un local nocturno, la mujer con una gorra y un chupetín, el hombre con un vaso. Pared roja de fondo
Ekaterina Ojeda negó que Mauro Icardi le dijera que se iría con ella si no estaba Eugenia China Suárez

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Karina Iavícoli le señaló que parecía estar disfrutando la situación más que sufrirla. “A vos un poco te gustó, Ekaterina. Porque es como que la situación te divierte un poco”, le dijo la panelista. La respuesta de Ojeda fue directa: “No la pasé mal porque era una simple charla. A mí no se me hizo nada malo, la verdad. No me ofende que ella me mire mal porque no estoy haciendo nada malo”. Y cerró con una frase que sintetizó su postura: “Me hice famosa de casualidad”.

Al final de la entrevista, Iavícoli le preguntó de qué lado estaba en el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez. La respuesta de Ojeda fue sin rodeos: “Yo soy team Wanda. La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque, bueno... Wanda, obvio, Wanda”. Cuando Denise Dumas le preguntó qué le había parecido la actriz en persona, Ekaterina eligió el equilibrio: “Me parece hermosa. Es muy linda”.

Un detalle que no pasó desapercibido en redes fue que, durante la entrevista, Ojeda mencionó que su mamá se llama Tatiana. El dato, aparentemente menor, generó una catarata de comentarios entre los seguidores del programa: “Tatiana” es el apodo que circula en redes sociales para referirse, de manera despectiva, a las mujeres acusadas de involucrarse con hombres en pareja, un mote que parte del público le aplica precisamente a la China Suárez desde su conocido episodio con Wanda Nara y Mauro Icardi.

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