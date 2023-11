Pasó en la TV: Yanina Latorre recordó su aborto, Bullrich se anticipó al resultado de las elecciones y Joaquín Levinton dijo a quien votará

Resumen De La Tv Del 14 De Noviembre

En su pasó por Luzu TV reemplazando a Nacho Elizalde, Yanina Latorre recordó la traumática situación que vivió a sus 26 años cuando tuvo un aborto, mientras que de cara al balotaje Joaquín Levinton afirmó que votará a Sergio Massa y Patricia Bullrich sentenció que si el oficialismo gana será de forma “ilegal”.

A tan solo cuatro días de las elecciones presidenciales los cierres de campaña se intensifican y los candidatos y demás funcionarios brindan su punto de vista respecto del panorama político, exponen propuestas futuras y aseguran cambios en el pías.

De esta forma el ministro de economía Sergio Massa, prometió este martes que, en caso de convertirse en jefe de Estado, impulsará medidas para dar mayor transparencia a la Administración pública.

“El mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda (de) transparencia sería es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”, sostuvo Massa.

El candidato oficialista a la presidencia de Argentina, Sergio Massa (Argentina). EFE/Luis Robayo/Pool

En tanto a la oposición, la ex candidata Patricia Bullrich apuntó contra el oficialismo y aseguró que “el último recurso que les queda es el de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal”. Inclusive dijo que pondría fiscales al servicio de La Libertad Avanza.

En la recta final el clima de campaña cada vez se tensa más y lamentablemente, en el día de ayer un jubilado que estaba repartiendo boletas de LLA en Constitución fue atacado y golpeado violentamente.

“Me mojaron y me rompieron la cabeza por repartir boletas”, contó el hombre en un video que se viralizó en redes sociales.

Quien también se mostró en contra de Javier Milei y lo calificó como “facho” y de “ultraderecha”, fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México al recordar que el libertario había calificado de “comunista” al papa Francisco “por apoyar a los pobres y ser un buen cristiano”.

López Obrador critica a los expresidentes Fox y Calderón por apoyar a Javier Milei

De la misma forma se refirió Joaquín Levinton al confesar ante Crónica a quien votaría. “Vota a Massa”, afirmó el movilero, a lo cual el músico respondió: “Ahora tengo estas dos situaciones. Uno me parece el chiflado y el otro me parece más neutro”.

En tanto al mundo del espectáculo, el día de ayer los oyentes de Luzu TV se sorprendieron con el reemplazo del panelista Nacho Elizalde. Yanina Latorre fue quien ocupo su silla y dejó a todos boquiabiertas con sus fuertes declaraciones, entre ellas el aborto de un hijo.

“Yo cuando perdí mi primer hijo era el día de un River-Boca, y no le dije nada a Diego (Latorre) hasta que terminó el partido. Te lo juro. Perdí un bebe, la llamé a mi mamá, me llevaron, solucioné todo y cuando llegó Diego le conté lo que había pasado”, comentó al aire de Nadie Dice Nada.

Si se trata de madre e hijos, Iliana Calabró compartió su felicidad a sus más de 600 mil seguidores de Instagram a través de un video que dura menos de cuarenta segundos pero está cargado de emoción. Se trata del reencuentro con Nicolás, uno de sus hijos que está radicado en Brasil desde el 2020 y que la actriz no veía desde hace más de dos años.

“Ahí están, madre e hijo, después de dos años Iliana se encuentra con el nene. El nene chiquito...”, expresó fuera de plano Luis Alberto de Stefano, pareja de Calabró, quien se encargó de captar el momento en que madre e hijo se funden en un abrazo interminable. “Te extrañé”, le dice Iliana a Nicolás, mientras llora y se ríe.

Iliana Calabró emocionada con la llegada de su hijo

Sin embargo, los escenarios no son tan felices para todos los famosos. Tras nueve meses de su separación con Sofia Aldrey, Fede Bal dio sus declaraciones y recordó el difícil momento que atravesaron.

“Hay cosas que pasaron de las que me arrepiento, de las que pude pedir disculpas... esta bueno siempre pedir perdón porque me re equivoqué y con la mujer que más me cuidó. Son cosas que tengo que tratar y analizarme”, detalló el hijo de Carmen Barbieri en Intrusos (América).

Fede Bal contó cómo fue su charla con Sofía Aldrey tras la escandalosa separación

Para concluir, una pareja que se vio feliz en todas las redes sociales fue la de Nicole Neuman y Manu Urcera. Recién casados fueron interceptados por un movilero de Intrusos (América).

“El casamiento todo bárbaro, todo super como se vio”, dijo escueta la modelo y continuó su caminata de la mano de su esposo ignorando al periodista que luego le preguntó por las “nuevas demandas de la otra parte”. A lo cual para terminar sentenció, “disfrutando mi cansamiento”.