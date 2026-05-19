El menor que ejecutó a dos taxistas y a un playero fue detenido dos veces desde que volvió a Rosario

Un menor de edad, presunto responsable del asesinato de dos taxistas, fue detenido y es visto de espaldas en esta imagen oficial de su arresto.

Darian Maximiliano G. (17), el presunto autor de tres de los cuatro crímenes “narcoterroristas” -así los definió la exministra de Seguridad Patricia Bullrich- de marzo de 2024 en Rosario, fue detenido dos veces desde que salió el año pasado del programa de protección de testigos. La última fue el domingo, cuando cayó con dos personas en Villa Oculta, en la zona norte, con una pistola calibre 380 y nueve cartuchos, uno en la recámara y las otras ocho en el cargador, que estaba colocado.

El menor, que tenía 15 años al momento de ejecutar a sangre fría a los taxistas Héctor Raúl Figueroa (5 de marzo) y Diego Celentano (6 de marzo) y al playero Bruno Bussanich (9 de marzo), por lo que no era punible, estuvo en un programa de protección nacional de testigos. Esto fue porque, al ser arrestado por los crímenes declaró como colaborador y brindó datos que fueron clave para que un cuerpo de fiscales pudiera avanzar sobre quienes organizaron gran parte de los atentados y asesinatos.

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Sin embargo, como el programa es voluntario, Darian decidió salir. Había estado desde marzo de 2024 en Buenos Aires, luego de haber sido detenido en la Zona Cero y declarado ante autoridades judiciales sobre cómo había funcionado la cadena de mando de la estructura del jefe narco Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, que le había encomendado gran parte de los ataques.

Objetos incautados por la Policía de Santa Fe, incluyendo armas, dinero, celulares y accesorios, tras un operativo.

El 12 de noviembre se encendió la primera luz de alarma. Darian fue aprehendido junto con Gerónimo O. (27) en la esquina de Ávalos y Superí, en la zona norte, con 20 bochitas de cocaína que arrojaron un pesaje de 5 gramos.

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Su primera aprehensión le valió una imputación el 14 de noviembre, por la que quedó en prisión preventiva hasta el 14 de enero de 2026, fecha en la que recuperó la libertad con restricciones y con compromiso de presentarse quincenalmente en la Dirección de Intervenciones.

La situación abrió consultas entre los investigadores judiciales, que admitían que haber vuelto después de la declaración en la que apuntó a una parte de una organización narco era un camino que podía llevar a dos destinos distintos: “O termina en la cárcel de Piñero o en la morgue”.

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Elementos incautados, incluyendo una pistola semiautomática, dos cargadores y diecinueve municiones, en un operativo realizado por la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Quienes trabajaron en el abordaje de Darian señalaron que no conoce a su padre, que su madre atraviesa un consumo problemático de estupefacientes y solo una tía es la que tiene contacto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

El adolescente fue detenido por última vez el domingo en Colastiné y Blomberg. Estaba junto con Laureano Ángel R. (20) y Sergio Leonel F. (17) en el sector de las vías del ferrocarril. El adulto es quien tenía una pistola Bersa .380 con numeración visible con un cartucho en recámara y otros ocho en el cargador que estaba puesto. A su vez, tenía otro cargador en uno de los bolsillos del pantalón que tenía doce cartuchos más.

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El Comando Radioeléctrico llegó a Colastiné y las vías por un llamado al 911 por tiros, por lo que se presume que los tres aprehendidos habrían realizado disparos al aire.

En la audiencia que se hizo este lunes en el Centro de Justicia Penal, Darian quedó en prisión preventiva por 60 días por el delito de portación de arma de guerra en calidad de coautor, según dispuso la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena.

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El menor quedó alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Juvenil. A su vez, se ordenó una continuidad en la intervención de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.