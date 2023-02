Más de tres cuadras de fila y varias horas de espera para conseguir trabajo en un supermercado que abrirá en Nordelta

Cientos de personas se presentaron en Benavídez para dejar su curriculum y tener una entrevista laboral en Coto.

Este viernes tuvo lugar la segunda jornada de la búsqueda laboral que realizó la cadena de supermercados Coto para cubrir 600 puestos de trabajo en un nuevo Mega Centro Comercial que abrirá en Nordelta, en el norte del Gran Buenos Aires.

Según el comunicado donde publicó la oferta laboral, la empresa busca cadetes, cajeros, personal de limpieza, personal de seguridad, control en recepción de mercadería, personal de oficio en sectores de carnicería, verdulería, pescadería, fiambrería y cocina, como así también, repositores y estibadores de depósito.

“Para formar parte de las entrevistas, hay que presentarse con DNI y curriculum vitae impreso el viernes 24 o lunes 27 de febrero de 8 a 16 en Agustin M. Garcia 8251 (Ex Ruta 27), Benavidez - Campo de Deportes del Sindicato de Empleados de Comercio”, explicó Coto en el comunicado.

Con el objetivo de conseguir trabajo en el centro comercial cientos de personas se presentaron en el lugar y realizaron largas horas de fila. El viernes, el primer día establecido por la empresa para la recepción de curriculums y la realización de entrevistas laborales presenciales, la cola llegó a superar los 300 metros.

“No es mi primer empleo, ya tengo uno, pero quiero buscar una mejor oportunidad, obtener más experiencia”, explicó un joven mientras esperaba su turno al canal C5N. En tanto, una señora que actualmente se encuentra en relación de dependencia señaló: “Vengo a dejar mi curriculum, trabajo actualmente, pero necesito porque no me alcanza el sueldo. Busco una mejor oportunidad”.

Usuarios de Twitter publicaron videos para dar cuenta de la enorme convocatoria de la búsqueda laboral en Nordelta.

La masiva convocatoria tuvo eco, además, en las redes sociales. Usuarios de Twitter publicaron videos de las largas filas que realizaron cientos de personas en búsqueda de trabajo. Agregaron comentarios, además, en referencia a la crisis económica y los dichos del presidente Alberto Fernández hace tres semanas en un acto que realizó junto al gobernador Gustavo Bordet en Entre Ríos, donde expresó: “Las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas”.

“Varias horas de cola para dejar un currículum en COTO, pero según el presidente las quejas son porque tienen que hacer horas de cola para comer afuera”, fue uno de los comentarios de los usuarios. En la misma sintonía, otro agregó: “Hoy la gente no hace colas para buscar trabajo, dijo Alberto, solo hacen colas para ir cenar. Mira vos. Vean como la gente hacen 5 cuadras de cola para dejar un Currículum en el Coto que está por abrir en Zona Norte”.

“Más de 7.500 postulantes para un COTO que abre en zona norte en Buenos Aires. Horas de espera, gasto de ropa, hacer curriculum, colectivos”, se pudo leer en otro de los comentarios.

La situación del empleo en Argentina

Cabe señalar que según datos publicados hace apenas unos días por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre los índices del tercer trimestre de 2022, el desempleo se ubica en el 6,7% en el tercer trimestre de 2022. Este dato muestra una cierta mejoría con respecto al mismo trimestre del 2021, cuando la desocupación se ubicaba en el 7,9% de la población activa.

Pero los datos que publicó el Indec muestran otra conclusión preocupante en relación a la calidad de los puestos de trabajo creados: el organismo informó que se generaron 614.600 puestos de trabajo formales, mientras que otros 277.800 en negro, es decir, no registrados.

Además, los datos oficiales revelaron que la Canasta Básica Total (CBT) -valor que representa el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir sus necesidades durante un mes- avanzó 100,3% entre enero y diciembre del año pasado, mientras que los sueldos tuvieron un ajuste nominal anual del 90,4%. Es decir, hubo una diferencia de 9,9 puntos porcentuales en ese período.

Por otra parte, los datos de la encuesta arrojaron que hay 3.108.000 personas en la Argentina que tienen trabajo, pero que están activamente buscando una segunda fuente de ingresos.

