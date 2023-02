Alberto Fernández: “Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer”

Alberto Fernández se reencontró con el gobernador de Entre Ríos tras el cruce por el juicio político a la Corte

(NOTICIA EN DESARROLLO) El presidente Alberto Fernández encabeza este mediodía el anuncio de obras de infraestructura y deportivas en Concepción del Uruguay. Junto al gobernador Gustavo Bordet, destacó los avances de la actividad tras la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, y rechazó las críticas que recibió por las políticas económicas como el ATP.

El mandatario recordó que entre el 75 y el 80% del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción fue para los sectores gastronómico y hotelero, dos actividades que sufrieron muchísimos los afectos de la pandemia de COVID. “No queríamos que nadie pierda el empleo y esas actividades cierren y tuve razón, pese a que me criticaron”, afirmó Fernández.

“Cuando veo que la industria hotelera y gastronómica está a full, resulta que las quejas ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer. Buenos, bienvenido sea. Eso es más trabajo, es más alegría, más disfrute para los argentinos y las argentinas. Si tuviera que enfrentar eso, hoy volvería a hacer lo mismo”, enfatizó el Presidente.

Asimismo, el Jefe de Estado resaltó que esos programas, entre otros, permitieron la reactivación de la actividad: “Estamos moviendo la economía, estamos progresando. El desarrollo empieza a verse”. Además, remarcó que el millón de turistas que recibió la provincia de Entre Ríos durante enero tiene que ver con un “movimiento turístico que es récord histórico en todo el país”.

Acompañado del gobernador Bordet y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo, Matías Lammens, el mandatario nacional presidió la firma de actas de intención del Programa Nacional de Inversiones Turísticas ‘50 destinos’, proyectos de infraestructura y deportivas por una inversión de $500 millones que incluirán pavimentación de hormigón, cunetas y calzados en diferentes zonas urbanas de Concepción del Uruguay.

Además de remarcar la importancia de la reactivación económica tras la pandemia y la guerra, Fernández reconoció la gestión de Bordet y todas las obras realizadas durante su mandato.

“Siempre quisimos llevar un proceso de recuperación porque Argentina lo necesita. Tenemos una tranquilidad y es que no hay un solo municipio en todo el país que no haya recibido fondos para obra pública. No pensamos en su bandera política, porque más allá de la coyuntura hay argentinos y argentinas y eso es lo que nos debe convocar: mejorar sus vidas. Y estoy empecinado en hacerlo de distintos modos”, enfatizó.

