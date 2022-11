Chocó a bordo de una camioneta “melliza” y murió una docente: el trágico accidente que complica a un legislador cordobés

Oscar González. (Twitter)

Por estas horas existe una importante condena social contra el legislador cordobés Oscar González, quien el sábado pasado viajaba a bordo de una camioneta “melliza” por el camino de las Altas Cumbres y chocó de frente contra otro vehículo. Producto del accidente, una docente que conducía el automóvil murió a causa de las heridas, mientras que las dos menores que la acompañaban sufrieron graves heridas y debieron ser hospitalizadas. En tanto que el funcionario, que aún continúa en libertad, fue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

González, legislador de Hacemos por Córdoba y titular provisorio de la Legislatura provincial, protagonizó el grave accidente vial a la altura del paraje Niña Paula, donde colisionó su BMW X1 -que anteriormente perteneció al exarquero Gastón “El Gato” Sessa- con otro vehículo marca Renault Sandero. Mientras que el funcionario viajaba solo y resultó ileso más allá de algunos politraumatismos lógicos del impacto, en el otro rodado involucrado viajaban tres mujeres, de las cuales la conductora, identificada como Alejandra Bengoa (56), falleció a los pocos minutos de ingresar al Hospital Regional Dr. Luis María Bellodi, de Mina Clavero, según precisaron distintos medios locales. En tanto que las otras dos ocupantes, ambas menores de 14 años, fueron trasladas a centros asistenciales de Córdoba con politraumatismos varios.

“Estas niñas ingresaron el día sábado por la tarde, una de ellas en un estado crítico inestable que comenzó a ser estudiada con traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, traumatismo abdominal, con lesión en hígado y bazo”, contó este lunes la directora del Hospital de Niños, Verónica Petri, durante una entrevista para radio Mitre Córdoba. Además, precisó que una de las dos menores continúa “en estado crítico” y presenta “fractura de húmero derecho y también en la pierna izquierda de tibia y peroné”.

“Fue intervenida, pero en las últimas 24 horas hemos tenido una ligera estabilidad clínica. El pronóstico es reservado”, afirmó la médica.

La sorpresa sobre González se conoció al revelarse que la chapa patente AB293MY de la camioneta color negra utilizada por el legislador es clonada a la asignada a una BMW, de color blanco, inscripta en la localidad bonaerense de Quilmes.

En este sentido el “Gato” Sessa, ex arquero de River Plate, Racing Club y Vélez Sarsfield, entre otros clubes argentinos, admitió que ese vehículo había sido de su propiedad y que efectivamente sabía de la existencia de un vehículo clonado. “Apenas la vendí, el comprador me decía que le llegaban multas desde Córdoba. Hicimos las averiguaciones y descubrimos que tenía una melliza en Córdoba, de color negra. Después vi en los portales que había estado involucrada en un accidente”, detalló el ex futbolista este lunes, en diálogo exclusivo con “Buenas Noches Córdoba” (El Doce)

Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado que representa a González, confirmó este martes que el legislador se encuentra en shock y que no recuerda nada de lo sucedido. Asimismo, el apoderado confirmó que la camioneta en la que viajaba le había sido cedida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en carácter de “depositario judicial” -habría sido secuestrada en un procedimiento de la Justicia y entregada al funcionario como medio de movilidad pero manteniendo la patente clonada-.

“El auto fue entregado por el Poder Judicial de Córdoba a la Legislatura en la persona del presidente de la Legislatura, el Dr. Oscar González. En el documento que se hace el prendado se deja constancia que es un auto proveniente de un delito y que probablemente haya autos mellizos”, contó Ortiz Pellegrini a Mitre Córdoba.

Sobre el motivo por el cual González solía trasladarse a bordo de ese vehículo, Pellegrini dijo que era “para cumplir sus funciones y el día tal, día del accidente, debía ir a la inauguración de un nuevo tramo que se está construyendo, es decir que venía de cumplir funciones como las hace semanalmente”.

Ayer, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicó que la Fiscalía de Instrucción de Cura Brochero, a cargo de la doctora Analía Galarato, ordenó la imputación de González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Condena social al legislador González

Gustavo Álvarez, padre de una de las menores heridas, contó en declaraciones radiales que otros conductores fueron testigos de que González viajaba a alta velocidad antes del accidente.

“Hay varios testigos que iban en la misma dirección que él, que los ha sobrepasado a altas velocidades. Incluso tenemos entendido que la Policía Caminera lo había detenido por la zona de El Cóndor en uno de los controles porque iba a una velocidad aproximada de 190 kilómetros por hora”, sostuvo Álvarez.

“No tenemos comprobación oficial de esto como tampoco hemos tenido ningún comunicado por parte de las autoridades para con nosotros, no nos ha llamado nadie”, aseguró el papá de una de las menores heridas.

#Traslasierras una multitud marcho pidiendo justicia por la muerte de la docente en el accidente que fue protagonista Oscar Gonzalez en Altas Cumbres, los compañeros de escuela de las dos nenas heridas organizaron la movilización. El escándalo crece cada día. Movil @radiomitrecba pic.twitter.com/EPO1CcmCvJ — Leonardo Guevara (@leoguevara80) November 2, 2022

Por su parte German Romero Marcón, abogado querellante de la familia de la conductora fallecida, no dejó dudas en su postura. “No nos cabe la menor duda de que la mecánica de lo sucedido fue de exclusiva responsabilidad de González”, aseguró en diálogo con Continental Córdoba.

Luis Juez, senador nacional por Juntos por el Cambio, habló hoy con citada emisora y disparó duras críticas contra González. “Lo de González me da asco. Todo el mundo sabe que así se manejan estos tipos”, enfatizó.

“Esto es consecuencia de la perpetuidad en el poder. Donde usted toque va a encontrar pus”, subrayó.

Mientras se desarrolla la investigación, González continúa en libertad pero pidió licencia en la Legislatura cordobesa hasta el 21 de noviembre.

