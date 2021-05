“Mi día había llegado, no saldríamos con vida”: el teniente primero que con 66 soldados enfrentó el desembarco británico en Malvinas

El 21 de mayo de 1982 los británicos desembarcaron en Malvinas

El 21 de mayo de 1982, se inició la segunda fase de la Guerra de Malvinas que culminaría el 14 de junio. La primera fue predominantemente aeronaval entre el 2 de abril y el 20 de mayo, durante la cual los efectivos en tierra fuimos sometidos a un desgaste psico-físico en las húmedas trincheras y fríos refugios, esperando el desembarco. Los británicos ya habían consolidado el cerco naval y aéreo sobre las Malvinas. Era obvio que necesitaban hacer pie en la isla Soledad, y establecer una “cabeza de playa” que les permitiera desembarcar tropas, armamento y todo tipo de apoyo logístico, en lo posible sin oposición.

En la noche del 10 de mayo una fragata enemiga, en el estrecho de San Carlos, atacó y destruyó el buque mercante Isla de los Estados, que transportaba abastecimientos, material y armamento para las unidades que se encontraban en la isla Gran Malvina.

Entre el 15 y el 16, cuarenta y cinco Comandos británicos pertenecientes al Special Boat Service (SBS) realizaron una operación en la isla de Borbón, donde se había instalado una improvisada base aérea con una pista de tierra, desde donde podían operar máquinas livianas, como los Pucará y los viejos Mentor T-34. Sorprendieron a la guarnición propia; destruyeron en tierra once aviones; se replegaron en sus helicópteros tan sigilosamente como habían llegado y regresaron sin mayores inconvenientes al portaaviones Hermes.

La citada base estaba a cargo de una compañía de Infantería de Marina y, según el almirante Sandy Woodward, “… aquellos aviones estaban terriblemente cerca, a contados minutos, para llegar a las playas de la bahía de San Carlos, sin dar tiempo a aviso alguno” (Los cien días, Editorial Sudamericana,1992, Pág 209). Esto puso en evidencia la capacidad y libertad de acción en el mar y en el aire, que no estuvimos en capacidad de disputarles durante todo el conflicto.

El comandante inglés Sandy Woodward

Así, los británicos disponían de total libertad de acción y medios como para desembarcar en varios lugares aptos para hacerlo, pero no lo harían nunca en proximidades de Puerto Argentino, donde nuestro dispositivo de defensa era más fuerte. Tampoco lo harían en la isla Gran Malvina para tener que cruzar luego el estrecho de San Carlos, importante vía navegable, para iniciar la aproximación final y conformar el definitivo cerco completo.

El general Julian Thompson, sobre el lugar de desembarco dijo: ”Un asalto en cualquier parte de Puerto Argentino probablemente caería dentro de las bien preparadas posiciones defensivas, alambradas y playas cubiertas por los fuegos de artillería. Además, las bajas entre la población civil y los daños a los edificios…”.

Entre los lugares más probables para que conformaran una “cabeza de playa”, los altos mandos en el continente y en las islas, no le asignaron real importancia a la zona de Puerto San Carlos, a pesar de que un isleño había alertado que era el sitio más adecuado para el desembarco. Olvidaron la sentencia del militar y escritor británico Basil H. Liddell Hart: “En un gran número de campañas, lo indirecto de la aproximación es tan significativo como lo decisivo de sus resultados (…) Y es que a través de las épocas raramente se han logrado resultados efectivos en la guerra a menos que la aproximación tuviese tal sentido indirecto, que asegurara que el enemigo no estaría listo en tiempo para enfrentarla”.

El teniente primero Daniel Esteban fue condecorado con la medalla "La Nación Argentina al valor en combate"

Pero nada se hizo para impedirlo, excepto la decisión de enviar al teniente primero Daniel Esteban, del Regimiento de Infantería 25 (RI 25) como jefe del Equipo de Combate Güemes, conformado por el subteniente José Vázquez del RI 12, el subteniente Roberto Reyes del RI 25, y 64 soldados de ambas unidades. Todo ellos, en una encomiable acción, derribaron y averiaron helicópteros, ocasionaron bajas, alertaron a Puerto Argentino y fueron testigos del ataque de la Fuerza Aérea Sur (FAS) a la flota británica.

Tuve oportunidad de conversar detenidamente con Esteban, excelente profesional, y con posterioridad al conflicto lo tuve como subordinado directo. Esa pequeña fracción, aislada, a 90 km de Puerto Argentino, enfrentó el desembarco británico en la isla Soledad y logró replegarse tras una marcha a pie de tres días y tres noches, en un terreno inhóspito y casi intransitable. La eficiencia profesional de esos hombres logró todo lo expresado con el saldo de solo 3 heridos. Las bajas del adversario se estimaron en más de 10 entre muertos y heridos, 2 helicópteros derribados y otros 2 averiados.

Casi 6000 soldados británicos desembarcaron en el Estrecho de San Carlos (Imperial War Museum)

Así relata Esteban las acciones descriptas:

“A las 08.00 hs del 21 de mayo de 1982, uno de los soldados observadores baja corriendo y me señala con siglas la presencia de una fragata inglesa en el estrecho de San Carlos. Le pregunté cómo conocía tanto detalle y me muestra una caja de fósforos Fragata que recibían los fumadores, con una silueta en su parte posterior, diciéndome: ‘Es igual a ésta, mi teniente primero’. Tomé los binoculares y me desplacé a la carrera con el soldado Gabriel Massei (quién años después se consagró campeón del TC 2000) hasta mi puesto de observatorio. Media flota estaba en la boca norte del estrecho. Silenciosamente habían entrado, atacaron el grupo de armas pesadas del subteniente Oscar Reyes y los dejaron sin comunicación. Era un desembarco masivo del enemigo. Había fragatas, destructores, decenas de helicópteros que sobrevolaban la zona y lanchones que se desprendían en todas las direcciones. En el centro, la figura majestuosa del Canberra.

“Estaba seguro de que mi día había llegado. […] no saldríamos con vida. Tampoco habría rendición. Comenzaba el combate de San Carlos. Ya no volvería a ver a mi hijo Santiago, pero seguía rogando por ello. Llegué al puesto comando, me comuniqué con mi comandante en Puerto Argentino y le describí el desembarco. Le pedí apoyo de la Fuerza Aérea, informé que procederíamos a defender el lugar y corté las comunicaciones. Aquello para lo cual nos habíamos preparado toda la vida estaba por suceder.

Nada se hizo para impedir el desembarco, excepto la decisión de enviar al teniente primero Daniel Esteban, del Regimiento de Infantería 25 (RI 25) como jefe del Equipo de Combate Güemes, conformado por el subteniente José Vázquez del RI 12, el subteniente Roberto Reyes del RI 25, y 64 soldados de ambas unidades (Imperial War Museum)

“Los infantes ingleses ya estaban cerca; se escuchaban los helicópteros y veíamos los lanchones. Ocupamos las posiciones preparadas; tenía que mandar y hacerlo bien, tenía que cumplir la misión, tenía que salvar a mi gente y tenía que volver a ver a mi hijo. Siempre con el soldado Norberto Aimé a mi lado. El subteniente José Vásquez permaneció atento a mis órdenes. Nunca había soñado un bautismo de fuego con tanta diferencia; solo Dios nos podía ayudar, y así lo hizo, o fue el mismísimo San Carlos, pero alguien lo hizo. Comenzó el combate.

“El primero en aproximarse fue un helicóptero Sea King, con tropa y un chinguillo de munición. Abrimos el fuego y lo incendiamos; saltaron chapas por doquier, había heridos pero el piloto pudo apoyar la máquina sin destruirla. Entonces comenzaron a tirarnos con artillería y morteros; los infantes ya estaban muy cerca.

“De inmediato un helicóptero de ataque Gazelle se dirigió a nuestras posiciones. Apuntamos, hicimos fuego reunido y lo derribamos; se hundió en las aguas de la bahía. Los soldados tomaban coraje. Otro Gazelle vino directamente hacia nosotros. Repetimos la concentración de fuego y cayó totalmente en llamas. No hubo chance de que se salvara nadie de la tripulación. Nos replegamos ganando altura y ocupamos nuevamente posiciones.

“Aparece un tercer Gazelle abriendo fuego. Creo que ya mis soldados se sentían invulnerables. Era un blanco perfecto. Vemos cómo cientos de proyectiles hacen impacto sobre él. Se incendia y el piloto, con una hábil maniobra, logra posarlo detrás de una altura. Entonces se produjo una tensa calma. Solamente fuego de artillería naval mal dirigido, pues ya no estaban los helicópteros para hacerlo. Los infantes detuvieron su avance y en la cabeza de playa continuaban introduciéndose lanchones.

La fragata Ardent arde en el Estrecho de San Carlos atacada por los pilotos argentinos (Imperial War Museum)

“El comandante enemigo, desconociendo la magnitud de lo que enfrentaba, decidió frenar el avance. Esto nos daba tiempo. ¿Vendría la Fuerza Aérea? Mejoramos nuestras posiciones y esperamos unos minutos. El tiempo había transcurrido muy velozmente. Aprovechando la tregua iniciamos un sigiloso repliegue rumbo a Puerto Argentino. Ya nada podíamos hacer. A menos de dos horas, escuchamos a nuestra aviación. ¡Qué misión dura tenían! Atacar la flota, con la protección natural del estrecho, la defensa antiaérea de los barcos y la ya instalada en tierra. Todo se tornó un infierno. Nuestra Fuerza Aérea los desorganizaba, hundía algunos barcos y cobraba el precio de su nueva invasión”.

El general Mario B. Menéndez, comandante de la Guarnición Malvinas, consideraba que la flota no se iba a exponer en el estrecho de San Carlos y no tomó ningún recaudo; subestimó la capacidad naval británica creyendo erróneamente que intentarían desembarcar en las playas próximas a Puerto Argentino donde nuestra defensa era más fuerte. El general Oscar Jofre, Jefe del componente Ejército, dijo: “…que el asesoramiento naval requerido manifestó que la bahía de San Carlos no ofrecía características favorables para la operación de los buques”. Por esa razón ni el mar ni la zona se minaron.

"El primero en aproximarse fue un helicóptero Sea King, con tropa y un chinguillo de munición. Abrimos el fuego y lo incendiamos; saltaron chapas por doquier, había heridos pero el piloto pudo apoyar la máquina sin destruirla. Entonces comenzaron a tirarnos con artillería y morteros; los infantes ya estaban muy cerca", relató Esteban

Sobre el desembarco, el Estado Mayor Conjunto de las FFAA a cargo del vicealmirante Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro, en los Comunicados 77 y 86 del 22 de mayo del expresó: “Fuerzas propias con apoyo aéreo continúan combatiendo en la zona de San Carlos. El frente de combate se mantiene estable e intacto”. Un total desparpajo rabelesiano. Los británicos estaban consolidando “la cabeza de playa” y el camino hacia el cerco final estaba abierto.

El teniente primero Daniel Esteban fue condecorado con la medalla “La Nación Argentina al valor en combate” por “Ejecutar al frente de una fracción de su compañía acciones de combate ante enemigo con total superioridad material, en la zona de San Carlos, al que ocasionó importantes bajas. Durante 72 horas se replegó con sus hombres bajo constante hostigamiento de efectivos aeromóviles ingleses, alcanzando las propias líneas…”.

El coronel Esteban es Oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino. Cursó la Escuela de Guerra de Alemania. Entre 1997 y 1999 se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería 25 y posteriormente como segundo comandante de la Brigada Mecanizada 11. Es doctor en Ciencias Políticas egresado de la Universidad del Salvador. Pero por sobre todo es un militar probado y aprobado en combate. Pasó a retiro obligatorio en el 2007. Hoy se desempeña como directivo y profesor en la UADE Business School.

*Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica.

