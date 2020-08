Con “cuenta personas” y cambio de horario: así reabrió el shopping de Palermo al aire libre

Distrito Arcos Premium Outlet de Palermo abrió sus puertas este lunes, el horario será de lunes a viernes de 12 a 20 hs

Luego de casi cinco meses cerrado, el paseo al aire libre Distrito Arcos Premium Outlet de Palermo abrió sus puertas este lunes a las 12 del mediodía, en el marco de la Etapa 1 de flexibilización de la cuarentena que implementó el gobierno porteño hace dos semanas y que se extenderá hasta el 16 de agosto.

Minutos antes del mediodía ya se registraba una fila de quince personas esperando para poder entrar al paseo al aire libre y recorrer los diversos locales de ropa de primeras marcas.

12 en punto abrió el portón de la calle Paraguay, había una cola de quince personas esperando para ingresar

El centro comercial sólo tiene habilitado un ingreso peatonal -por la calle Paraguay- y uno vehicular para facilitar las tareas de control -por Godoy Cruz. Antes de la pandemia, también ofrecía un variado circuito gourmet, pero actualmente éste solo funciona como take away.

El establecimiento adoptó estrictas medidas para garantizar tanto la salud de los empleados como de sus visitantes.

En la primera hora de apertuea algunos clientes hicieron compras de indumentaria. “Soy de la zona y justo pasé y ví que estaba abierto así que entré. No vine a buscar nada en particular pero me encontré con una oferta”, le cuenta a Infobae una compradora en el local de María Cher.

Otros se acercaron por curiosidad, como es el caso de Elizabeth y Sabrina, madre e hija que viven sobre la calle Godoy Cruz. “Creo que vamos a venir seguir y cuando el clima acompañe, como hoy. Antes ya solíamos visitar el shopping, y vamos a volver a adoptarlo como paseo. Con todas las medidas nuevas nos sentimos seguras”, explicaron ambas.

Los primeros visitantes recorrieron en su mayoría locales de indumentaria deportiva

El establecimiento es pet friendly -acepta mascotas- y este primer día de reapertura muchos de los visitantes fueron acompañados por su perro. “Aprovecho para recorrer, ver precios y pasearlo”, dijo una residente de Palermo. También se registró público con bicicletas -hay espacios para guardarlas- y monopatines.

Si bien no todas las marcas abrieron sus puertas este lunes, la mayoría de los locatarios celebraron la medida. “Durante estos meses vendimos de manera online pero nos gusta poder regresar a nuestro local, nos facilita la logística de distribución y el contacto directo con el cliente. Claro que tenemos incertidumbre de cómo marchará todo, pero no vamos a dejar de adaptarnos a esta nueva modalidad”, detallaron desde el emprendimiento familiar Cajú, que vende accesorios de cuero.

En cuanto a los precios -al tratarse de un premium outlet- hay una gran cantidad de ofertas ya que las prendas son de temporadas anteriores y algunas de segundo control. Para aprovechar los días de cierre, los distintos locales establecieron liquidaciones y promociones para incentivar el consumo.

El protocolo para la compra es claro: cada local dispones de la cantidad de personas a ingresar según las dimensiones y en cada ingreso se indican las medidas de prevención.

En este primer día la mayoría de los visitantes vinieron a pasear

EL paseo cuenta con gradas y bancos para detenerse sentarse y disfrutar de las opciones gastronómicas, sin embargo en esta fase los clientes no podrán hacerlo. Los carteles “prohibido sentarse” alertan a seguir transitando y el personal invita a que la gente circule y no se detenga en espacios comunes.

Arcos tomó diversas medidas que fueron aprobadas por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder reanudar su actividad:

* Cambio de horario : Lunes a viernes de 12 a 20 hs.

* Dos ingresos habilitados: el peatonal por Paraguay 4900 y el del estacionamiento por la calle Godoy Cruz

* Pueden operar 60 locales y 30 góndolas. Según las dimensiones cada locatario dispone de la cantidad de personas que puede ingresar.

* Capacidad limitada para 1948 personas, equivalente a un visitante por 15 m2. El conteo es monitoreado por paneles digitales o cuenta personas dispuestos en la entrada. Si se alcanza la cifra las puertas del establecimiento se cerrarán hasta que se pueda nuevamente ingresar.

* Previo al ingreso cada persona (clientes, empleados, firma y locatarios o tercerizados) deberán pasar por el control de temperatura exigido. Quien supere los 37.5 no podrá acceder.

* Centros sanitizantes: se instalaron tótems con alcohol en gel en accesos y espacios comunes. También se montaron puestos de control de temperatura que utilizarán dispositivos aprobados por la ANMAT.

* Cada local cuenta con elementos de protección: tapabocas, alfombra sanitizante, alcohol en gel y señalética para indicar distancia social y toda medida seguridad sanitaria adicional que sea requerida por las autoridades.

* En todo el predio se colocaron piezas de comunicación sobre las prevenciones a tener en cuenta haciendo foco en la necesidad de garantizar una circulación constante. Es decir está prohibido sentarse en los espacios comunes.

* Los locales gastronómicos operan exclusivamente con la modalidad de take away y delivery.

* No se permite el consumo de los alimentos comprados en los locales de comida sentándose en los canteros ni en los espacios públicos.

“Todas estas medidas solo serán efectivas si contamos con la cooperación de nuestros clientes ”, afirman desde Distrito Arcos. “Hacemos un pedido a todos los que planean visitar nuestro centro comercial a obedecer las reglas y permanecer en el establecimiento todo lo que consideren necesario pero teniendo presente que de su salida depende el ingreso de nuevos clientes”, destacaron.

Distrito Arcos es propiedad de IRSA, el principal desarrollador de shoppings del país que administra, entre otros, el Abasto, Alto Palermo, DOT, Alcorta y Patio Bullrich. La inversión que realizó para la apertura de Distrito Arcos, uno de los pocos centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, fue de USD 60 millones.

