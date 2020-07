Cuando ella había procesado que su embarazo era múltiple, quisieron conocer el sexo de sus hijos. Y llegó otro sobresalto. “En la maternidad, la ecógrafa me preguntó si todo iba bien. Me asusté, aunque hasta ese momento nada indicaba lo contrario. Entonces me sugirió hacerme unos estudios específicos que requerían una internación de 24 horas. Al día siguiente me dieron la noticia: mis hijos no eran gemelos, eran siameses” , relata Belén a Infobae.