"La ecografista me mostró la pantalla y me dijo: 'Bueno, acá están los bebés'. No sé qué cara habré puesto porque me dijo: '¿Qué? ¿no sabías que eran dos?'", cuenta. Evelyn creyó que esa era la novedad pero el verdadero impacto estaba por venir: llamaron a otra médica, susurraron, salieron del consultorio, después volvieron, le hicieron una ecografía transvaginal y le dijeron: "Sí, efectivamente son dos bebés, pero siameses".