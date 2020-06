“Se los digo muy claramente: la República no borrará ninguna huella ni ningún nombre de su Historia. Ella no olvidará ninguna de sus obras. No desmontará ninguna estatua”, proclamó el Presidente de la República, Emmanuel Macron, en su alocución televisada del 14 de junio de 2020, en respuesta a la agitación que siguió al asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, el 25 de mayo pasado.