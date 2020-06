Esta guerra no se limita al territorio desdichado de nuestro país. Esta guerra no está definida por la batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. Todos los errores, todos los retrasos, todos los sufrimientos, no impiden que existan en el universo todos los medios para aplastar un día a nuestros enemigos. Fulminados hoy por la fuerza mecánica, podremos vencer en el futuro con una fuerza mecánica superior. El destino del mundo está ahí.