“Siempre soñé con estar en una aerolínea grande como LATAM. Me alegra haber durado tantos años en este puesto de trabajo. Lo hago con mucho amor y responsabilidad”, cuenta Josefina, aún sin creer lo que sucede. Pero la situación económica la dejó sin trabajo. ”Estoy desempleada, LATAM se va del país. Desafortunadamente me fui enterando por las noticias, ya que no hay mucha comunicación dentro de la empresa, solo sabemos que hay ofrecimientos de retiros voluntarios. Me angustia pensar que cuando pase la cuarentena no voy a tener más trabajo”.