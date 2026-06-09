Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

09/06/2026 9 de junio de 2026, Ucrania: El presidente ucraniano Volodímir Zelensky durante una reunión con varios líderes de los estados nórdicos y bálticos en una cumbre en Estonia, el 9 de junio de 2026 POLÍTICA Europa Press/Contacto/PRESIDENTE DE UCRANIA

Volodimir Zelensky viajó este martes a Tallin para participar en la cumbre del NB8, el bloque que reúne a los cinco países nórdicos y los tres bálticos, y aprovechó la cita para convertir una fuente de fricción en una oportunidad de cooperación. Los drones ucranianos han sobrevolado en los últimos meses el espacio aéreo de aliados clave: uno impactó en la chimenea de una central eléctrica en Estonia, otro cayó sobre depósitos de combustible en Letonia y un tercero fue interceptado por cazas rumanos de la OTAN sobre Lituania. Kiev pidió disculpas en cada caso y atribuyó las desviaciones a interferencias electrónicas rusas.

Zelensky y su homólogo estonio, Alar Karis, acordaron desarrollar métodos más económicos para derribar aparatos no identificados en el espacio aéreo báltico. “Hemos demostrado que podemos abatirlos con los aviones”, dijo Karis, pero advirtió que el coste resulta desproporcionado. Zelensky se mostró dispuesto a compartir tecnología ucraniana de interceptación y recordó que Kiev ya envió expertos a Medio Oriente para instruir a fuerzas locales. “Lo hicimos allí y funcionó”, afirmó. Ucrania puede desplegar sus propios interceptores de bajo coste y enviar técnicos “en cualquier momento”.

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La cumbre produjo acuerdos concretos. Zelensky y el primer ministro letón, Andris Kulbergs, firmaron un convenio de coproducción de drones. Noruega anunció un paquete de 1.200 millones de coronas noruegas —unos 126 millones de dólares— para adquirir y desarrollar drones marítimos destinados a Ucrania. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, destacó que su industria marítima es “líder mundial” y subrayó que estos sistemas son esenciales para proteger las exportaciones de cereales ucranianas a través del mar Negro.

Soldados de la inteligencia de defensa ucraniana preparan drones contra Rusia en un lugar no revelado de Ucrania, la noche del jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Zelensky presionó además por un avance en las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. Aseguró que Kiev cumplió las condiciones para abrir los 35 capítulos de negociación y urgió al bloque a aprobarlos antes del fin del verano. Von der Leyen respaldó ese impulso y señaló que Ucrania avanza de manera “extraordinaria” en las reformas requeridas.

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En paralelo, Von der Leyen presentó en Bruselas el vigesimoprimero paquete de sanciones de la UE contra Rusia. Las medidas apuntan a energía, finanzas, criptomonedas y, por primera vez, la pesca: Bruselas propone restricciones a la importación de productos pesqueros rusos y una prohibición total de otros, incluido el bacalao. La Comisión añadirá 30 embarcaciones a la lista de la flota fantasma ya sancionada —632 buques— y extenderá las medidas a los barcos que abastecen esa red ilegal. Von der Leyen propuso también vedar la entrada a la UE a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde el inicio de la invasión. Las sanciones requieren el respaldo de los 27 estados miembros.

Mientras se negociaba en Tallin y Bruselas, Rusia continuó sus bombardeos sobre Ucrania. Tres personas murieron y 25 resultaron heridas —entre ellas tres menores— en ataques en la región de Járkov, según el administrador regional Oleg Siniehubov. En Dnipropetrovsk, tres personas sufrieron heridas en ataques nocturnos. La fuerza aérea ucraniana reportó 166 drones de largo alcance y dos misiles guiados lanzados por Rusia, de los cuales las defensas interceptaron 146 drones.

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El lunes, en el aeropuerto de Chișinău, Zelensky se había reunido con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en conversaciones centradas en las perspectivas de paz ante el próximo G7. “Todos nuestros socios reconocen que las posiciones de Ucrania en el frente son significativamente más sólidas”, afirmó. Esa fortaleza contrasta con la persistencia de los ataques sobre civiles: el verdadero indicador de hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin antes de sentarse a negociar.