El Salvador oficializa prorroga hasta 2027 la ley que estabiliza el precio del gas licuado de petróleo

El pleno revisará la propuesta remitida por el órgano Ejecutivo, que pretende extender el marco legal vigente y mantener el actual mecanismo de subsidio destinado a proteger a la población ante variaciones en el mercado global (Foto cortesía Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas )

El Salvador oficializó la prórroga hasta 2027 de la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo tras su publicación en el Diario Oficial del 28 de mayo de 2026 (edición divulgada este martes).

La norma fue aprobada en el Órgano Legislativo con 59 votos de 60 y seguirá vigente desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027.

La medida fue solicitada por el Ejecutivo y respaldada por todas las fracciones parlamentarias para mantener el subsidio y el control de precios del GLP.

El mecanismo opera desde 2023 bajo el nombre de Mecanismo Temporal de GLP y continuará sin interrupciones tras el vencimiento de la prórroga anterior.

¿Cómo funciona el mecanismo?

El Mecanismo Temporal de GLP establece que, cuando el precio internacional del gas licuado supera el techo oficial fijado por las autoridades, el Estado absorbe la diferencia mediante un subsidio directo para evitar que el aumento recaiga sobre los consumidores.

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Según el texto publicado en el Diario Oficial, esta política ha permitido “mantener una razonable estabilidad de la economía de las familias salvadoreñas”.

La combinación de conflictos internacionales y posibles cambios en los subsidios genera incertidumbre sobre el gasto de los hogares salvadoreños./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

El decreto indica que, tras evaluaciones técnicas recientes, persisten las condiciones externas que motivaron la emisión original de la ley en 2023, entre ellas la inestabilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos. Por eso, mantiene el esquema de protección fiscal hasta 2027, sujeto a la disponibilidad de recursos del mecanismo.

Facultades del Ministerio de Hacienda

La nueva prórroga, contemplada en el Decreto Legislativo No. 592, faculta al Ministerio de Hacienda para emitir disposiciones adicionales durante la vigencia de la ley. La cartera podrá modificar o agregar normativas transitorias para asegurar la estabilización de los precios y mantener el abastecimiento.

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De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial, el decreto establece que “el Ministerio de Hacienda podrá emitir las disposiciones necesarias e indispensables que garanticen la aplicación de las medidas transitorias para la estabilización de precios”. El texto otorga al Ejecutivo herramientas legales para gestionar el subsidio y adaptarse a escenarios de crisis energética.

Antecedentes de la ley

El esquema de estabilidad de precios para el gas licuado se implementó originalmente en septiembre de 2021 mediante el Decreto Legislativo No. 168 y recibió prórrogas a través de los decretos No. 761, No. 23 y No. 301. La disposición anterior vence el 31 de mayo de 2026, por lo que la nueva norma asegura la continuidad de la protección del precio para los hogares.

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Con los nuevos costos se busca aliviar la carga económica de los hogares./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

Durante la sesión plenaria en la que se avaló la prórroga, las bancadas parlamentarias manifestaron su respaldo y señalaron la continuidad de la volatilidad en los precios internacionales del GLP. La decisión se basó en informes técnicos sobre la vigencia de los factores que dieron origen al mecanismo y en la necesidad de resguardar la economía de las familias y de los agentes económicos en el país.

Efecto sobre los hogares

La estabilización del precio del GLP tiene un efecto directo sobre la canasta básica, ya que el gas licuado es un insumo para la cocción de alimentos y otras actividades domésticas. Según el texto oficial, la continuidad del subsidio busca evitar que las fluctuaciones externas generen presiones inflacionarias adicionales sobre los hogares, un objetivo reiterado por el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del decreto.

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La norma ya forma parte del marco regulatorio vigente para el sector energético en El Salvador y autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la continuidad del abastecimiento y la protección de los consumidores ante las variaciones del mercado internacional.