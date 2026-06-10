Venezuela

Operación en el sur de Venezuela: militares irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

El despliegue incluyó helicópteros y unidades especiales en Las Claritas, una de las principales zonas auríferas del estado Bolívar, donde operan estructuras armadas desde hace años

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Un helicóptero militar sobrevuela un área residencial del estado Bolívar. La grabación documenta un incidente en el que se escuchan voces que alertan sobre peligro, recomiendan buscar refugio y expresan preocupación por niños

Una operación a gran escala de las fuerzas armadas venezolanas sacudió este martes el sur del estado Bolívar, una de las regiones mineras más importantes del país y también una de las más controladas por organizaciones criminales.

Testigos reportaron sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y movimientos de cientos de trabajadores que abandonaban apresuradamente áreas de extracción de oro en Las Claritas y el sector conocido como Kilómetro 88, dos puntos clave del Arco Minero del Orinoco.

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La intervención se desarrolla en una zona donde el Estado ha tenido durante años una presencia limitada frente al poder de grupos armados que administran minas, cobran extorsiones y regulan la actividad económica vinculada al oro.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, las acciones militares tuvieron como objetivo explotaciones bajo control ilegal. Américo De Grazia, ex diputado por Bolívar y uno de los principales conocedores de la dinámica minera de la región, afirmó que efectivos militares atacaron varios enclaves auríferos mediante bombardeos y disparos, lo que provocó la huida de numerosos mineros.

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El régimen venezolano no ha informado oficialmente sobre víctimas, detenidos o posibles enfrentamientos. Tampoco han aclarado si la operación derivó en choques directos con las estructuras criminales que operan en la zona.

Operación militar en el sur de Venezuela: la Fuerza Armada irrumpió en un enclave minero dominado por grupos criminales
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Reportes difundidos por medios locales y usuarios de redes sociales muestran helicópteros militares sobrevolando áreas mineras mientras grupos de trabajadores abandonaban el lugar en motocicletas y camiones. Según versiones extraoficiales, el objetivo sería desalojar explotaciones no autorizadas y debilitar a las organizaciones que controlan parte de la actividad aurífera.

La organización International Crisis Group aseguró a Bloomberg haber recibido numerosos reportes sobre movimientos militares en la zona. El investigador Bram Ebus señaló que las fuerzas de seguridad restringieron el acceso a Las Claritas mientras aeronaves operaban sobre distintos puntos cercanos a los yacimientos.

La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes.

Las Claritas se encuentra cerca de la frontera con Brasil y es uno de los principales centros de extracción de oro de Venezuela. Durante años se convirtió en destino de miles de personas afectadas por la crisis económica. No solo llegaron mineros tradicionales: también profesionales, empleados públicos, maestros y trabajadores de distintos sectores que encontraron en el oro una alternativa para sostener a sus familias.

El video presenta una vista aérea de un área de minería a cielo abierto en Las Claritas. Se observan grupos de individuos corriendo en diferentes direcciones. También se identifican camiones, excavadoras, lonas azules y tiendas de campaña entre la multitud

Ese crecimiento acelerado estuvo acompañado por la consolidación de grupos armados que asumieron funciones de control territorial. En muchas zonas son estas organizaciones las que determinan quién puede ingresar a las minas, cuánto debe pagarse por trabajar y qué porcentaje de la producción queda bajo su control.

Según Bloomberg, una de las estructuras con mayor influencia en el área es un denominado “Sistema” liderado por un hombre conocido como “Juancho”, quien ejerce un control de facto sobre amplios sectores de la actividad minera.

La intervención militar ocurre además en un momento en que el régimen venezolano busca atraer inversiones al sector minero y aumentar la explotación de recursos considerados estratégicos.

El estado Bolívar concentra algunas de las reservas minerales más valiosas del país. Además del oro, alberga importantes depósitos de bauxita, coltán y tierras raras, minerales con creciente demanda internacional para industrias tecnológicas y energéticas.

La operación en Las Claritas se suma a otros movimientos recientes de las fuerzas de seguridad en la región. En mayo, el régimen reforzó su presencia en Los Pijiguaos, donde se encuentran importantes explotaciones de bauxita, después de reportes sobre actividades atribuidas a grupos guerrilleros colombianos.

El video muestra helicópteros militares sobrevolando una zona residencial del estado Bolívar

De Grazia aseguró que un integrante de una comunidad indígena perdió una pierna tras activar una mina antipersonal presuntamente instalada por esas organizaciones.

Las acciones en el sur de Bolívar vuelven a exponer la compleja realidad de una región donde confluyen enormes riquezas minerales, economías ilegales y estructuras armadas que han consolidado poder durante años.

Aunque las autoridades han realizado intervenciones similares en el pasado, especialistas advierten que la combinación de aislamiento geográfico, intereses económicos y presencia criminal ha dificultado cualquier intento de control permanente sobre uno de los territorios más sensibles de Venezuela.

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