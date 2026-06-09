Honduras

Presidente Asfura encabeza ascenso de oficiales policiales en medio de debate sobre seguridad y fortalecimiento institucional

En un contexto marcado por los desafíos de seguridad ciudadana y los esfuerzos por fortalecer las instituciones encargadas del orden público, el presidente participó en la ceremonia de ascenso

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Rigoberto Oseguera Mass fue ascendido a comisionado general, el grado más alto de la Policía Nacional de Honduras.
La ceremonia incluyó la entrega de nuevas insignias tras la evaluación de expedientes y la verificación de requisitos de la carrera policial.

La ceremonia se realizó en una fecha en la que el Estado reconoce el trabajo de los agentes encargados de la seguridad, la prevención del delito y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional.

El evento incluyó la entrega de nuevas insignias a los oficiales ascendidos, luego de un proceso de evaluación de expedientes y verificación de requisitos establecidos en la normativa de la carrera policial.

Entre los ascensos se destacó la promoción del director general de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, quien alcanzó el grado de comisionado general.

El ascenso redefine responsabilidades operativas, administrativas y estratégicas dentro de la institución y modifica la cadena de mando de la Policía Nacional.

Proceso de selección

De acuerdo con las autoridades, el proceso de selección y ascenso de los oficiales incluyó la revisión de expedientes por parte de distintas instancias del Estado, entre ellas el CONADEH, la Corte Suprema de Justicia de Honduras y el Ministerio Público de Honduras.

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Según las autoridades, ese acompañamiento interinstitucional apuntó a que las promociones dentro de la carrera policial se realizaran bajo criterios de legalidad, transparencia y cumplimiento de méritos.

Escenarios de seguridad

En Honduras, la Policía Nacional atravesó distintos procesos de reforma, depuración y reorganización en los últimos años, impulsados por cuestionamientos sobre corrupción, infiltración del crimen organizado y debilidades en la capacidad operativa.

Rigoberto Oseguera Mass fue ascendido a comisionado general, el grado más alto de la Policía Nacional de Honduras.
La ceremonia incluyó la entrega de nuevas insignias tras la evaluación de expedientes y la verificación de requisitos de la carrera policial.

En ese marco, los ascensos son presentados como parte de los intentos por consolidar una estructura más profesionalizada, con énfasis en la formación, la jerarquía funcional y la estabilidad del mando policial.

El contexto de seguridad en el país enmarca el acto. Honduras continúa enfrentando altos índices de homicidios, extorsión y delitos asociados al crimen organizado, lo que mantiene a la Policía Nacional entre las instituciones más exigidas en términos operativos y de resultados.

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En ese escenario, las autoridades presentan el fortalecimiento de la carrera policial como una pieza para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Rigoberto Oseguera Mass fue ascendido a comisionado general, el grado más alto de la Policía Nacional de Honduras.
La ceremonia incluyó la entrega de nuevas insignias tras la evaluación de expedientes y la verificación de requisitos de la carrera policial.

Durante la ceremonia, las autoridades señalaron que los ascensos responden a criterios de mérito, trayectoria y evaluación del desempeño, elementos que forman parte del sistema de carrera policial establecido por ley.

En el debate público persiste la discusión sobre la necesidad de acompañar estos procesos con mayores controles internos, fortalecimiento de la inteligencia policial y mejoras en las condiciones operativas de los agentes en campo.

La fecha en que se realizó la ceremonia tiene una carga simbólica para la institución policial. Cada 9 de junio se conmemora el Día del Policía Hondureño, una jornada dedicada a reconocer la labor de miles de agentes desplegados en labores de prevención, investigación criminal, control del orden público y apoyo a operaciones de seguridad en todo el país.

La continuidad de los procesos de capacitación, evaluación y promoción es considerada fundamental para construir mandos profesionales y fortalecer la confianza de la ciudadanía en una institución que juega un papel central en las estrategias de seguridad pública del país.

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