Las dos atípicas situaciones que sufrió la selección inglesa desde su llegada a Estados Unidos para el Mundial

La selección de Inglaterra se prepara para su debut mundialista (Reuters/Jim Rassol)

Los últimos fueron días anormales para la selección de Inglaterra en la antesala del Mundial 2026. Luego del tiroteo que dejó nueve heridos cerca de su base en Kansas City, el plantel vivió el coletazo del impacto de un sismo de magnitud 6,1 en Orlando, donde se prepara para afrontar el último amistoso previo al torneo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calificó al terremoto como el más potente en la región desde 1880. Sacudió la costa oeste de Cuba y provocó temblores en Florida, obligando a la evacuación de varios edificios en la ciudad.

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Las autoridades locales de Orlando no reportaron heridos ni daños materiales graves. Asimismo, las fuerzas de seguridad confirmaron que no hubo incidentes derivados del temblor, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional descartó riesgo de tsunami.

El hotel en Kansas donde se concentra Inglaterra (Denny Medley-Imagn Images)

Los Tres Leones viajaron a Florida para disputar los últimos partidos de preparación antes del debut mundialista. El sábado vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en el estadio Raymond James de Tampa, con gol de Harry Kane. Y el siguiente compromiso está programado para este jueves ante Costa Rica en el estadio Inter&Co.

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Además de ese duelo, Inglaterra tiene previsto un encuentro a puertas cerradas ante el equipo local Miami United.

Tras ello, los dirigidos por Thomas Tuchel regresarán a su campo base en Kansas City, en el complejo Swope Soccer Village. Allí, a unos seis kilómetros de distancia, el sábado a la madrugada se produjo un tiroteo. Según voceros policiales, nueve adultos sufrieron heridas de bala y tres mujeres debieron ser trasladadas en ambulancia a hospitales del área. En tanto, otras seis personas llegaron por sus propios medios a centros médicos, aunque ninguna presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

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El tiroteo se produjo a unos seis kilómetros de distancia (Denny Medley-Imagn Images)

Inglaterra debutará el 17 de junio ante Croacia en Arlington, Texas. Luego enfrentará a Ghana el 23 de junio en Boston y a Panamá el 27 de junio en Nueva Jersey.

Con al menos dos futbolistas en pugna por cada posición, recientemente Tuchel dejó en claro qué tipo de dinámica espera dentro del grupo. El técnico alemán pidió que la “hermandad” prevalezca por encima de la rivalidad interna. “Siento que lo hacen de una forma muy cómplice. Ese es el espíritu que queremos tener y el espíritu que necesitaremos a lo largo del torneo”, afirmó, según Sky Sports.

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“No queremos jugadores en el banquillo pensando ‘él lo está haciendo mal, así que tal vez yo tenga una oportunidad’. No creo que ellos piensen que juegan los unos contra los otros, pero están contentos de presionar”, agregó el seleccionador.