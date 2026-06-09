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Susto durante el amistoso Hungría-Kazajistán: una cámara aérea cayó desde más de 20 metros de altura cerca de los jugadores

El dispositivo, suspendido por cables en el estadio Nagyerdei de Debrecen, comenzó a emitir humo tras un incendio en el cable que lo sostenía, se desprendió y terminó impactando contra el césped

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La insólita secuencia se dio durante un amistoso entre Hungría y Kazajistán. El duelo fue interrumpido durante unos minutos y lo registró un video

Una spidercam se desplomó sobre el campo de juego del estadio Nagyerdei de Debrecen durante el amistoso entre Hungría y Kazajistán. La cámara, suspendida por cables a más de 20 metros de altura, cayó cerca de la zona de calentamiento del equipo local y quedó a dos metros de un camarógrafo. Si bien nadie resultó herido, el susto se apoderó de los presentes.

El incidente ocurrió en el minuto 26 del primer tiempo. Antes de la caída, la cámara comenzó a emitir humo tras un incendio que dañó el cable que la sostenía, según informaron medios húngaros. Cuando el dispositivo se desprendió, los jugadores de ambos equipos ya habían notado algo anómalo en el ambiente. El árbitro Pavle Ilic detuvo el partido y los futbolistas aprovecharon para hidratarse mientras el personal técnico atendía la situación en el campo. El encuentro se reanudó minutos después.

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El video del momento se difundió con rapidez. Las imágenes mostraron cómo la estructura impactó contra el césped en plena acción, a escasos metros de donde se encontraba el camarógrafo. El episodio de extrema tensión pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si la caída se producía apenas unos metros más cerca de los futbolistas.

Con el susto superado, el partido siguió su curso. Marco Rossi dispuso a Hungría en un esquema 4-2-3-1, con Rajmund Tóth en el arco; Osváth, Orbán, Markgráf y Styles en la línea defensiva; Vitális y Schäfer en el doble pivote; Redzic, Tóth y Szoboszlai detrás del único delantero Varga. Del otro lado, Talgat Baysufinov también eligió un 4-2-3-1 para Kazajistán: Anarbekov bajo los tres palos; Mrynskiy, Maliy, Alip y Vorogovskiy en defensa; Kuat y Orazov en el mediocampo; Samorodov, Karaman y Kenzhebek por detrás del centrodelantero Satpaev.

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El historial entre ambas selecciones era parejo antes de este encuentro. En sus dos únicas mediciones previas —ambas amistosos—, cada equipo se había llevado una victoria: Kazajistán ganó 3-2 el 23 de marzo de 2018, mientras que Hungría se había impuesto 3-0 el 7 de junio de 2014. Sin empates entre ellos, el partido de Debrecen llegó con la serie igualada.

El árbitro Pavle Ilic detuvo el partido en el minuto 26 mientras el personal técnico atendía la situación en el campo
El árbitro Pavle Ilic detuvo el partido en el minuto 26 mientras el personal técnico atendía la situación en el campo

Con el susto superado, el partido siguió su curso y deparó un resultado que tampoco careció de interés. Kazajistán se adelantó a los 9 minutos por intermedio de Sergey Maliy, tras un tiro de esquina ejecutado por Maksim Samorodov. La ventaja visitante se mantuvo hasta el descanso, pero el segundo tiempo fue otro partido.

Hungría encontró el empate a los 52 minutos gracias a Dominik Szoboszlai, mediocampista del Liverpool, con asistencia de Tamás Szucs. Quince minutos después, András Schäfer puso en ventaja al equipo local con una definición tras una jugada de tiro libre, nuevamente con participación de Szucs, que fue determinante desde su ingreso en el complemento.

El tramo final del partido estuvo condicionado por la expulsión de Samorodov, quien recibió su segunda tarjeta amarilla en el minuto 62 y dejó a Kazajistán con diez hombres. La inferioridad numérica pesó: ya en tiempo agregado, Rajmund Tóth marcó el 3-1 definitivo ante el portero Temirlan Anarbekov para sellar la remontada húngara. En lo estadístico, Hungría dominó el encuentro con más del 70% de posesión y duplicó a su rival en cantidad de remates.

Más allá del resultado, el partido tuvo una particularidad que lo enmarca: ninguno de los dos seleccionados estará presente en el Mundial 2026. Hungría quedó eliminada en las eliminatorias europeas al finalizar detrás de Portugal e Irlanda en su grupo. Kazajistán, por su parte, tampoco logró la clasificación al terminar por detrás de Bélgica y Gales en su zona.

El amistoso del estadio Nagyerdei sirvió, para ambos, como parte de la preparación de cara a futuros compromisos internacionales y a la próxima edición de la UEFA Nations League.

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