Crimen y Justicia

Pedían viajes y los asaltaban: así operaba una banda que robaba a choferes de aplicaciones en Mendoza

El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras. Durante los procedimientos, ocho personas fueron aprehendidas y secuestraron armas, cocaína, éxtasis y marihuana

Guardar
Google icon
Mendoza banda choferes de aplicaciones
Los delincuentes solicitaban los viajes y, una vez dentro del auto, amenazaban a los conductores con armas de fuego (Fuente: Gobierno de Mendoza)

La Policía de Mendoza desarticuló una banda acusada de cometer robos contra choferes de aplicación, luego de una investigación que derivó en 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras. Durante los procedimientos ochos personas fueron aprehendidas y secuestraron armas, cocaína, éxtasis y marihuana.

La investigación comenzó tras múltiples denuncias de choferes que habían sido víctimas de asaltos en diferentes puntos del departamento de Godoy Cruz. Fuentes del caso detallaron que los delincuentes solicitaban viajes a través de plataformas digitales y, una vez iniciado el recorrido, amenazaban a los conductores con armas de fuego para robarles dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

PUBLICIDAD

El trabajo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz incluyó análisis de datos, tareas de seguimiento y la identificación de los presuntos integrantes de la banda. Una vez reunidas las pruebas, la Justicia autorizó 24 allanamientos que se llevaron a cabo este martes, principalmente en el oeste de Godoy Cruz. A su vez, se realizaron medidas complementarias en Las Heras.

Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a ocho personas y secuestraron tres armas de fuego, casi 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y alrededor de 3,5 kilos de marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.

PUBLICIDAD

Mendoza banda choferes de aplicaciones
La investigación derivó en 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras (Fuente: Gobierno de Mendoza)

El operativo se desarrolló bajo las directivas de la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando, con la participación de distintas unidades de la fuerza provincial.

Además de los hallazgos vinculados con la investigación de los robos, en uno de los allanamientos la Policía rescató a un perro de raza rottweiler en avanzado estado de desnutrición y abandono, y a varias aves silvestres mantenidas en cautiverio. Las autoridades dieron intervención a los organismos competentes para garantizar el resguardo y la atención de los animales.

Mendoza banda choferes de aplicaciones
Durante el procedimiento los efectivos secuestraron armas de fuego, cocaína, éxtasis y marihuana (Fuente: Gobierno de Mendoza)

Fuentes policiales indicaron a Infobae que en estos momentos la investigación continúa en curso y que la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos, esclarecer la totalidad de los hechos atribuidos a la organización y determinar si hay más involucrados.

Mendoza banda choferes de aplicaciones
La Policía de Mendoza recomienda a los choferes reportar cualquier situación sospechosa (Fuente: Gobierno de Mendoza)

Este año, el robo a choferes de aplicación se volvió una modalidad cada vez más común en Mendoza. En febrero, también en Godoy Cruz, un chofer fue asaltado mediante la maniobra del “falso viaje”. En esa oportunidad, los delincuentes solicitaron un viaje desde una plataforma y, al llegar al destino, abordaron el vehículo, amenazaron al conductor con un arma de fuego y le robaron dinero, su celulares y sus pertenencias. La víctima resultó ilesa, aunque el hecho generó alarma entre los trabajadores del sector.

La reiteración de estos ataques motivó el refuerzo de tareas investigativas y operativos en la zona, con el objetivo de desarticular bandas dedicadas a este tipo de hechos. Las autoridades advierten que la utilización de plataformas digitales como herramienta para la comisión de delitos representa un desafío adicional para la prevención y persecución de este tipo de robos. La Policía recomienda a los choferes extremar precauciones, verificar la identidad de los pasajeros y reportar cualquier situación sospechosa de inmediato.

Temas Relacionados

MendozaChoferes de aplicaciónRobosInseguridadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ministro de Seguridad de Córdoba contó cómo fue el hallazgo de la adolescente buscada en Colonia Caroya

La joven de 15 años fue hallada en una casa abandonada en la localidad de Jesús María. Si bien estaba en buen estado, igualmente fue trasladada a un hospital para una serie de chequeos

El ministro de Seguridad de Córdoba contó cómo fue el hallazgo de la adolescente buscada en Colonia Caroya

Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para “Los Peluches”, una banda narco integrada por gendarmes

La investigación reveló que los implicados coordinaban las maniobras por WhatsApp, utilizaban apodos y diseñaban estrategias para vulnerar controles. La fiscalía pidió, además, el decomiso de vehículos y una vivienda usada como base operativa

Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para “Los Peluches”, una banda narco integrada por gendarmes

Femicidio de Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Las imágenes fueron incorporadas al expediente y registran al principal acusado junto a la dueña del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. Ambos están hoy detenidos en la causa

Femicidio de Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Hallaron viva a la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba: “Estuve quebrada”, expresó la mamá

La menor de 15 años había sido vista por última vez durante el lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, luego de salir del colegio. Fue hallada este martes cerca de las 16:45. La mamá agradeció a quienes colaboraron en la búsqueda

Hallaron viva a la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba: “Estuve quebrada”, expresó la mamá

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

Se trata de una menor de 15 años. Fue vista por última vez ayer al mediodía en Colonia Caroya, después de salir del colegio. Activaron el Alerta Sofía

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

DEPORTES

Susto durante el amistoso Hungría-Kazajistán: una cámara aérea cayó desde más de 20 metros de altura cerca de los jugadores

Susto durante el amistoso Hungría-Kazajistán: una cámara aérea cayó desde más de 20 metros de altura cerca de los jugadores

A menos de 2 horas del amistoso entre Argentina e Islandia, la lluvia da tregua y la cancha está en buenas condiciones

El desopilante momento que protagonizaron Ruggeri y Morena Beltrán en la cobertura del Mundial: “¿Vos no te hacés el skincare?"

Los impactantes videos de la tormenta en Alabama que puso en riesgo el partido entre Argentina e Islandia

“Somos un poco extraños”: el excéntrico cargamento que Noruega llevó al Mundial para darles los gustos a Haaland y al plantel

TELESHOW

Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

Gianinna y Jana Maradona hablaron tras la declaración de Dalma: “Que se llegue a la verdad”

Marcela Tinayre reaccionó a la primera historia de amor de Mirtha Legrand: “Era la persona equivocada”

El inesperado encuentro entre Eva De Dominici y Sofía Vergara en Los Ángeles

INFOBAE AMÉRICA

Acciones comunitarias y vigilancia ambiental: la fórmula de Panamá para reforzar la protección de las tortugas marinas y las áreas de anidación

Acciones comunitarias y vigilancia ambiental: la fórmula de Panamá para reforzar la protección de las tortugas marinas y las áreas de anidación

Presidente Asfura encabeza ascenso de oficiales policiales en medio de debate sobre seguridad y fortalecimiento institucional

El Salvador oficializa prorroga hasta 2027 la ley que estabiliza el precio del gas licuado de petróleo

Desmantelaron una red de venta de celulares robados y recuperaron 30 equipos en República Dominicana

Honduras: Envían a prisión preventiva a dos acusados por la masacre que dejó 20 muertos en Colón