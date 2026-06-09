Pedían viajes y los asaltaban: así operaba una banda que robaba a choferes de aplicaciones en Mendoza

Los delincuentes solicitaban los viajes y, una vez dentro del auto, amenazaban a los conductores con armas de fuego (Fuente: Gobierno de Mendoza)

La Policía de Mendoza desarticuló una banda acusada de cometer robos contra choferes de aplicación, luego de una investigación que derivó en 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras. Durante los procedimientos ochos personas fueron aprehendidas y secuestraron armas, cocaína, éxtasis y marihuana.

La investigación comenzó tras múltiples denuncias de choferes que habían sido víctimas de asaltos en diferentes puntos del departamento de Godoy Cruz. Fuentes del caso detallaron que los delincuentes solicitaban viajes a través de plataformas digitales y, una vez iniciado el recorrido, amenazaban a los conductores con armas de fuego para robarles dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

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El trabajo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz incluyó análisis de datos, tareas de seguimiento y la identificación de los presuntos integrantes de la banda. Una vez reunidas las pruebas, la Justicia autorizó 24 allanamientos que se llevaron a cabo este martes, principalmente en el oeste de Godoy Cruz. A su vez, se realizaron medidas complementarias en Las Heras.

Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a ocho personas y secuestraron tres armas de fuego, casi 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y alrededor de 3,5 kilos de marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.

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La investigación derivó en 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras (Fuente: Gobierno de Mendoza)

El operativo se desarrolló bajo las directivas de la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando, con la participación de distintas unidades de la fuerza provincial.

Además de los hallazgos vinculados con la investigación de los robos, en uno de los allanamientos la Policía rescató a un perro de raza rottweiler en avanzado estado de desnutrición y abandono, y a varias aves silvestres mantenidas en cautiverio. Las autoridades dieron intervención a los organismos competentes para garantizar el resguardo y la atención de los animales.

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Durante el procedimiento los efectivos secuestraron armas de fuego, cocaína, éxtasis y marihuana (Fuente: Gobierno de Mendoza)

Fuentes policiales indicaron a Infobae que en estos momentos la investigación continúa en curso y que la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos, esclarecer la totalidad de los hechos atribuidos a la organización y determinar si hay más involucrados.

La Policía de Mendoza recomienda a los choferes reportar cualquier situación sospechosa (Fuente: Gobierno de Mendoza)

Este año, el robo a choferes de aplicación se volvió una modalidad cada vez más común en Mendoza. En febrero, también en Godoy Cruz, un chofer fue asaltado mediante la maniobra del “falso viaje”. En esa oportunidad, los delincuentes solicitaron un viaje desde una plataforma y, al llegar al destino, abordaron el vehículo, amenazaron al conductor con un arma de fuego y le robaron dinero, su celulares y sus pertenencias. La víctima resultó ilesa, aunque el hecho generó alarma entre los trabajadores del sector.

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La reiteración de estos ataques motivó el refuerzo de tareas investigativas y operativos en la zona, con el objetivo de desarticular bandas dedicadas a este tipo de hechos. Las autoridades advierten que la utilización de plataformas digitales como herramienta para la comisión de delitos representa un desafío adicional para la prevención y persecución de este tipo de robos. La Policía recomienda a los choferes extremar precauciones, verificar la identidad de los pasajeros y reportar cualquier situación sospechosa de inmediato.