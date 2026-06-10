Política

Leandro Santoro: “El peronismo tiene un quilombo muy grande”

En Infobae al Regreso, el legislador vinculó la crisis interna del peronismo con la incapacidad de ofrecer soluciones efectivas ante la fragmentación social y los desafíos de la Ciudad

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Leandro Santoro advirtió sobre la fragmentación política en la Ciudad de Buenos Aires ante las elecciones de 2027

En Infobae al Regreso, el legislador porteño Leandro Santoro advirtió sobre la fragmentación política en la ciudad de Buenos Aires ante las elecciones de 2027 y reclamó una respuesta estatal más sensible frente a las desigualdades sociales.

Durante la charla, Santoro explicó que Bullrich logra conectar con parte del electorado gracias a su capacidad de reírse de sí misma, pero advirtió: “La figura de Patricia Bullrich es una figura muy dura. En un momento donde yo creo que buena parte de los porteños están pidiendo más sensibilidad, más empatía, más capacidad de conectar con los problemas concretos de la gente”.

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El debate por la sensibilidad social y la seguridad en Buenos Aires

Santoro reivindicó su postura sobre la seguridad y la necesidad de un enfoque integral: “Hay que ser duro con el delito y duro con las causas del delito. Esa es la diferencia que nosotros tenemos”.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Santoro sostuvo que Patricia Bullrich conecta con parte del electorado, pero dijo que los porteños reclaman más sensibilidad y empatía (NA)

Resaltó que la sensibilidad en la gestión pública se traduce en propuestas concretas y mencionó su proyecto de desendeudamiento para la clase media: “Yo le presenté a la Legislatura Porteña y fundamentalmente a los diputados del PRO y al jefe de Gobierno, un proyecto de desendeudamiento para la clase media. Estamos trabajando para que haya una línea de crédito de una tasa del 35% a 24 meses, donde las personas puedan conseguir un crédito que les permita sacarse un poco la soga del cuello”.

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El legislador remarcó la necesidad de acuerdos amplios: “Si esa ley sale, sale porque primero me la votan otros diputados que no son de mi bloque y porque el jefe de Gobierno no me la veta. Entonces, ahí creo que hay una posibilidad de entender qué significa una ciudad más sensible”.

La situación de los hogares de niños judicializados y la precariedad en CABA

Santoro denunció la situación de casi mil niños que viven en hogares tercerizados e incluso en hospitales públicos bajo custodia policial: “En la ciudad de Buenos Aires hay mil niños que no cometieron ningún delito, que viven en hogares para niños, de los cuales cien viven en hospitales públicos con custodia policial”.

(Infobae en Vivo)
Leandro Santoro planteó que la seguridad en Buenos Aires exige ser duros con el delito y con las causas del delito (Infobae en Vivo)

Criticó la falta de políticas efectivas y la decisión del jefe de gobierno de vetar el financiamiento para mejorar la situación: “Votamos un proyecto de ley con el PRO. Jorge Macri vetó el artículo que permitía el financiamiento para evitar que haya chicos durmiendo. La razón es presupuestaria”.

Aclaró que la problemática involucra tanto al Ejecutivo como a la justicia y describió la precariedad de trabajadores y voluntarios en estos hogares: “La situación es de superprecaridad laboral para las personas que trabajan ahí... Todo funciona con mucho esfuerzo del personal. Hay un punto donde tenés límites porque tenés camas. No podés meter más pibes, no los podés poner a dormir. Estamos hablando de chicos que están en situación de supervulnerabilidad”.

Fragmentación política, Milei y la crisis de la coalición social porteña

Santoro analizó la transformación del electorado porteño y el impacto de la irrupción de Javier Milei: “Esa coalición social yo creo que entró en crisis con Milei. Milei transformó mucho más a la derecha y al campo no peronista que al peronismo. Hubo un problema para Jorge y para Mauricio de tratar de seguir representando algunos valores sin dejarse correr por la aparición de este fenómeno nuevo”.

(Infobae en Vivo)
Santoro afirmó que Milei profundizó la crisis de la coalición social porteña y sostuvo que la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional para salir de la polarización (Infobae en Vivo)

Sobre la crisis del peronismo y la construcción de una alternativa, sostuvo: “La Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Hoy la demanda social no va hacia la racionalidad, va hacia los extremos, hacia la polarización. Para ganar la ciudad de Buenos Aires necesitamos armar una coalición con todos, con los que son peronistas, con los que no son peronistas, con los que alguna vez votaron a Macri y con los que no lo votaron”.

El legislador también abordó la tensión en torno a figuras nacionales como Cristina Fernández y la dificultad para trascender la polarización: “Cristina, simbólicamente, para un sector de la sociedad representa cosas malas y para otro sector cosas muy buenas, porque hay mucha gente que tiene el recuerdo de cuando mejor le fue económicamente fue cuando gobernaba Cristina”.

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