Video: así fue el impactante accidente en Panamericana que dejó un camión colgado en un puente y varios heridos

Las cámaras de seguridad registraron el accidente en Panamericana y mostraron cómo el camión quedó colgado en el puente

Un camión chocó contra un puente en la Autopista Panamericana el martes pasado por la tarde y dejó el tránsito cortado por completo en el sentido norte, con una cola que llegó a extenderse por al menos cinco kilómetros. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 41, en el ramal que va hacia Campana, a la altura de la localidad bonaerense de Garín, y dejó tres heridos que debieron ser trasladados para recibir atención médica.

En las últimas horas, se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento exacto en el que el camión se accidenta, cómo queda en el puente y cómo un pedazo de estructura cae abajo e impacta contra algunos transeúntes y otro auto.

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De acuerdo a las imágenes que publicó la Municipalidad de Tigre, se logra ver el momento en el que el conductor ya había perdido el control del vehículo e impacta con el guardarraíl del puente, que, si bien lo contiene y evita que caiga en su totalidad, se rompió y generó más problemas.

La estructura del puente evitó que el camión cayera sobre la Ruta 27, pero el concreto desprendido impactó sobre peatones y autos

Al romperse, un escombro voló y cayó justo cuando un auto terminaba de cruzar por debajo del puente. Esto provocó que personas resultaran heridas y que el caos del tránsito fuera aún peor.

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De acuerdo con la reconstrucción de Infobae, cerca de las 14 horas, el vehículo de gran porte perdió el control en ese tramo y se estrelló contra un guardarraíl. El impacto fue de tal magnitud que una parte del chasis del camión quedó suspendida sobre el vacío, con autos y transeúntes circulando por debajo. Según pudo saber este medio, la estructura del puente actuó como contención e impidió que el rodado cayera sobre la Ruta 27, que corre a nivel inferior.

Lo que el puente no pudo retener fue el concreto que se desprendió del impacto: los escombros descendieron hasta el nivel inferior, donde en ese momento transitaban dos personas a pie y dos automóviles. Tanto los peatones como los vehículos recibieron el impacto de los restos.

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Las maniobras para retirar el camión en la Panamericana provocaron un derrame de combustible y mantuvieron el corte total del tránsito hacia el norte

Un tercer lesionado tuvo un destino aún más dramático: el tanque de nafta del camión se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza. Esa persona fue trasladada con un corte de consideración a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín. El conductor del rodado y otro de los afectados también fueron derivados para recibir atención médica, según supo Infobae.

Una vez controlada la situación inmediata, las grúas de la autopista iniciaron las maniobras para retirar el camión, que quedó incrustado en la defensa del puente. Durante esas tareas se produjo además un derrame de combustible sobre la calzada, lo que obligó a mantener el corte total en el sentido norte. La congestión se propagó por al menos cinco kilómetros en la zona, con el tránsito prácticamente paralizado.

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El desvío habilitado se ubicó en la bajada de la Ruta 27, a la altura del kilómetro 40 del ramal Escobar. Las alternativas hacia la zona norte del conurbano bonaerense son escasas: quienes deban viajar desde la Ciudad de Buenos Aires tienen como opción tomar el ramal Pilar y retomar la circulación por la Ruta 26 hasta normalizar el recorrido.

El accidente en la Panamericana generó una congestión de al menos cinco kilómetros y obligó a desviar la circulación por la bajada de la Ruta 27

El antecedente de un accidente similar

Días atrás, un violento accidente volvió a afectar la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, embistió un puente peatonal y lo derrumbó. Instantes después, otro vehículo similar chocó contra parte de la estructura caída. Los dos choferes están fuera de peligro. Hacia la noche del sábado, los trabajos de remoción de escombros seguían en marcha y la traza permanecía completamente cortada.

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El siniestro ocurrió en la madrugada, alrededor de las 4.30, a la altura del kilómetro 50. Según las primeras informaciones, el camión transportaba arena y circulaba en dirección a Capital Federal cuando perdió el control y golpeó contra la estructura.

El otro camión, que se dirigía hacia Rosario, chocó contra los restos de la estructura derrumbada sobre la calzada. La maniobra de ese conductor fue lo que evitó que el impacto tuviera consecuencias peores.

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