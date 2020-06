Eso no fue todo. Ya en tiempos de Cambiemos se designó como vicejefe de Gabinete a Gustavo Lopetegui, ex gerente de Lan, pero esto no mejoró la relación con los sindicatos. Por el contrario, Latam Argentina debía lidiar con un total de ocho sindicatos y, probablemente por motivos ideológicos, todos ellos apuntaron contra la administración de Mauricio Macri por querer favorecerla.