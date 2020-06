— Bueno, es parte de la destreza de una empresa de poder lidiar con los gremios, con la economía, con las tormentas. En muchos países se ataca a la sindicalización de los pilotos. Pero son derechos laborales, agruparse y defender sus derechos. No te vas por los sindicatos. Los gobiernos de Cristina y Macri le hicieron la vida imposible. No podés atacarla a diestra y a siniestra. Esto es la cosecha de tu siembra. Quedan 1.700 familias sin trabajo. No se cuidó la fuente de trabajo y ahora se enarbola esa bandera. Los pilotos no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse en los próximos años. Luego de la crisis de 2001, se tardó cinco años en volver al mismo nivel de actividad. Va a haber miles de pilotos sin trabajo en el mundo y en la Argentina.