Padovani no olvida esa noche: “Mis amigos están un poco locos y Gonza no es la excepción. Más allá de mi situación, para ellos seguí siendo Alexis, el Bife, el Gordo, nunca me ataron a ninguna limitación. Gonza entró a mi cumpleaños, ni me miró, y me dijo ‘Vos y yo vamos a cruzar los Andes y las Malvinas en bicicleta’”. Fue un anzuelo que sabía que iba a morder. Es que Alexis nunca dejó de hacer deportes. Esquía, y por estos días, cuenta que espera “seguir la cuarentena en Bariloche. Esa noche, cuando se fueron los chicos, me puse a investigar un poco. Vi de qué se trataban las bicicletas adaptadas. Vi que alguien las vendía. Mis amigos juntaron guita, me la compraron y el primer desafío fue el Valle de la Luna. En realidad, estos apostaban a ver si me quedaba en la mitad de la montaña o no. Pero a mí me gustan los deportes extremos”.