Sergio, su hijo, tenía 17 años cuando supo que su padre ya no volvería. Desde chico se había acostumbrado a no estar con él. Marino mercante, durante más de seis meses al año, Aguirre no estaba en su casa. Pero los regresos siempre eran felices. Su hijo los recuerda con abrazos y reglaos. Con risas, y con Legos, chocolates Bacci, Milka o jeans nuevos dependiendo el destino. Esta vez fue distinto: su padre se había ido y ya no volvería.