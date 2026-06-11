Política

La explicación de Adorni tras presentar su declaración jurada: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

La documentación presentada esta noche incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, en su mayoría, provenientes de inversiones realizadas con Bitcoin

Guardar
Google icon
Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló luego de la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de forma anticipada, la documentación incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló.

PUBLICIDAD

Con respecto a este dinero, Adorni explicó en un diálogo con LN+, que se tratan de ahorros que pudo acumular durante toda su vida, trabajando en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

Tras reconocer su accionar, planteó que, cuando comenzó la denuncia por enriquecimiento ilícito, se reunió con su abogado para reconstruir el recorrido de su dinero y poder demostrar que se trata de ahorros que produjo gracias a sus inversiones. “Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 usd y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, narró.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoDeclaración juradaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La declaración jurada de Adorni: dijo que ganó USD 513.000 con Bitcoin y modificó el patrimonio familiar desde 2020

En medio de las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una serie de rectificaciones patrimoniales e impositivas que alcanzan también a su esposa. Los detalles

La declaración jurada de Adorni: dijo que ganó USD 513.000 con Bitcoin y modificó el patrimonio familiar desde 2020

Máximo Kirchner cuestionó las restricciones a CFK y afirmó: “No imaginan la magnitud de las respuestas populares”

El diputado apuntó contra las medidas restrictivas que enfrenta la ex mandataria en la prisión domiciliaria a un año de su detención. Además, habló sobre el funeral del Indio Solari: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”

Máximo Kirchner cuestionó las restricciones a CFK y afirmó: “No imaginan la magnitud de las respuestas populares”

Miguel Ángel Pichetto y Carlos Kikuchi encabezaron el encuentro “Argentina Productiva” en La Plata

El diputado nacional y el senador provincial fueron los oradores principales en la jornada de debate que reunió además a economistas, empresarios y referentes políticos de distintos sectores

Miguel Ángel Pichetto y Carlos Kikuchi encabezaron el encuentro “Argentina Productiva” en La Plata

Nicolás Mayoraz respaldó a Manuel Adorni: “Cuando presente la declaración jurada se va a aclarar todo”

El diputado de La Libertad Avanza defendió al jefe de Gabinete en Infobae al Regreso, minimizó las críticas internas y aseguró que la transparencia será suficiente para disipar las dudas sobre el patrimonio del funcionario

Nicolás Mayoraz respaldó a Manuel Adorni: “Cuando presente la declaración jurada se va a aclarar todo”

El ministro de Transporte bonaerense habló sobre los accidentes fatales en las rutas tras un informe de la ANSV

Martín Marinucci participó del V Congreso Nacional de Seguridad Vial después de que se conocieran las estadísticas de víctimas fatales en los caminos de la provincia. “Si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”, afirmó

El ministro de Transporte bonaerense habló sobre los accidentes fatales en las rutas tras un informe de la ANSV

DEPORTES

Una mesa llena de botellas y tres horas de baile: el sugerente video de Lando Norris con una famosa influencer tras su separación

Una mesa llena de botellas y tres horas de baile: el sugerente video de Lando Norris con una famosa influencer tras su separación

Edinson Cavani volvió a ser intervenido quirúrgicamente: los motivos y cuándo volvería a jugar en Boca

Un micrófono abierto generó una inesperada polémica con la máxima figura de Corea del Sur, a horas de su debut en el Mundial

Impacto en la Fórmula 1: cómo son los cambios que buscará “exprimir” más a los autos en pista a partir de 2027

Con alerta de tornado, Argentina se entrenó a seis días del debut en el Mundial: las cuatro dudas de Scaloni para enfrentar a Argelia

TELESHOW

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

Cinthia Fernández recordó su salida del programa de Moria y apuntó contra Callejón: “Fui una visionaria al irme”

La dura confesión de Malena Luchetti, actriz de Campeones y La Niñera, sobre su alejamiento de la TV: “Apagó mis sueños”

El mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino en el aniversario de su trasplante de hígado: “Te amo siempre”

Soledad Aquino celebró junto a Cande y Mica Tinelli el aniversario de su trasplante de hígado: “Hace 5 años volví a la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea Legislativa de El Salvador inicia proceso para elegir nuevos magistrados de la Corte de Cuentas

Asamblea Legislativa de El Salvador inicia proceso para elegir nuevos magistrados de la Corte de Cuentas

Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de EEUU en Kuwait y Baréin tras los nuevos bombardeos de Washington

El Niño amenaza la vida marina al disminuir nutrientes y oxígeno en la región Centroamericana

La República Dominicana lanza seguros paramétricos para hogares de Supérate

Fuerzas Armadas de Honduras activan plan de emergencia ante lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina