La explicación de Adorni tras presentar su declaración jurada: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló luego de la presentación de su declaración jurada en medio de la investigación que avanza en su contra por enriquecimiento ilícito. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, aseguró el funcionario.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de forma anticipada, la documentación incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló.

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Con respecto a este dinero, Adorni explicó en un diálogo con LN+, que se tratan de ahorros que pudo acumular durante toda su vida, trabajando en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

Tras reconocer su accionar, planteó que, cuando comenzó la denuncia por enriquecimiento ilícito, se reunió con su abogado para reconstruir el recorrido de su dinero y poder demostrar que se trata de ahorros que produjo gracias a sus inversiones. “Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 usd y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, narró.

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