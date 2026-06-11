República Dominicana

Realizan taller en República Dominicana para actualizar la Hoja de Balance de Alimentos en países del SICA

El encuentro, coordinado con la Secretaría General del SICA, reunió a directivos y especialistas en estadística para revisar estrategias que mejoren los datos disponibles sobre oferta y consumo en los países miembros

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La ONE de República Dominicana y el SICA realizaron un taller regional sobre seguridad alimentaria y la Hoja de Balance de Alimentos./ (SICA)
La ONE de República Dominicana y el SICA realizaron un taller regional sobre seguridad alimentaria y la Hoja de Balance de Alimentos./ (SICA)

La Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana (ONE) realizó un taller sobre seguridad alimentaria en coordinación con la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El encuentro regional, enfocado en la “Importancia de la Hoja de Balance de Alimentos (HBA) para la formulación de política pública y su cálculo en los países del SICA”, reunió a directivos y especialistas en estadística de la región, quienes analizaron herramientas y estrategias para optimizar la información sobre la disponibilidad de alimentos.

Según informó el SICA, la jornada se desarrolló en el marco de los esfuerzos regionales por fortalecer los sistemas de información estadística y la seguridad alimentaria y nutricional.

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Las discusiones giraron en torno a la HBA, una herramienta esencial que facilita el monitoreo y el análisis de la disponibilidad de alimentos a partir de datos sobre producción, importaciones, exportaciones y otros usos. Esta hoja permite estimar el contenido de calorías, proteínas y grasas destinadas a la población, lo que apoya la toma de decisiones públicas en materia de alimentación.

Técnicos y representantes de las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) de los países miembros del Centro de Estadística del SICA (CENTROESTAD) reflexionaron sobre la importancia de actualizar y armonizar estos indicadores en la región, de acuerdo con lo reportado por SICA.

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El encuentro analizó la importancia de la HBA para la formulación de política pública y el cálculo de indicadores en los países del SICA./ (SICA)
El encuentro analizó la importancia de la HBA para la formulación de política pública y el cálculo de indicadores en los países del SICA./ (SICA)

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Información Estadísticos del SICA, que cuenta con financiamiento de la República de Corea a través del Fondo Corea-SICA y es implementado por la Secretaría General del SICA. Mediante este proyecto, se busca reforzar los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de los instrumentos estadísticos tanto regionales como nacionales, facilitando una mejor formulación de políticas públicas en los países miembros.

El proyecto también promueve la adopción de tecnologías de código abierto y el desarrollo de un geoportal regional, integrando datos estadísticos y geoespaciales que permiten visualizar la situación en tiempo real en torno a variables como la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la gestión de riesgos.

De acuerdo con información publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el proyecto comprende el diseño y la implementación de herramientas tecnológicas para la integración de datos sociodemográficos y sectoriales. Además, fomenta la colaboración entre las oficinas nacionales de estadística y otras instituciones regionales, fortaleciendo las capacidades técnicas y la sostenibilidad financiera de los sistemas de información.

Según detalla la CEPAL, se han realizado talleres y capacitaciones orientadas a la estandarización metodológica y la interoperabilidad de los datos, lo que facilita el seguimiento de los indicadores y los avances en seguridad alimentaria y nutricional en la región.

Los países del SICA acordaron ampliar metodologías y fuentes de información para fortalecer los sistemas estadísticos y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre hambre cero y nutrición./ (SICA)
Los países del SICA acordaron ampliar metodologías y fuentes de información para fortalecer los sistemas estadísticos y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre hambre cero y nutrición./ (SICA)

El taller realizado por la ONE de República Dominicana permitió intercambiar experiencias y buenas prácticas en el uso de la HBA, además de actualizar a los equipos técnicos sobre el estado actual de su cálculo y su relevancia en las políticas públicas. Los participantes destacaron que contar con información confiable y actualizada es clave para responder a los desafíos de la seguridad alimentaria, especialmente en contextos de volatilidad de precios, crisis climáticas o interrupciones en las cadenas de suministro.

Entre los resultados de la jornada, se acordó seguir promoviendo la cooperación entre los países miembros del SICA para fortalecer los sistemas estadísticos y ampliar el acceso a datos de calidad. El proyecto contempla la ampliación de metodologías y la incorporación de nuevas fuentes de información, buscando una mayor representatividad de mujeres, poblaciones rurales y grupos étnicos en los indicadores de seguridad alimentaria. Según el SICA, la implementación de estos sistemas permitirá a la región avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el hambre cero y la nutrición adecuada.

El financiamiento y el apoyo técnico de socios internacionales como la República de Corea y la CEPAL han sido fundamentales para el avance de esta agenda regional. Las iniciativas en marcha incluyen la creación de geoportales, la capacitación de personal y la homologación de estándares, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la gestión de la información estadística en seguridad alimentaria y otros temas prioritarios para el desarrollo.

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