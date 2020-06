Como resultado, admite Dueñas, “lo que vemos es que los chicos tienen angustia, conductas regresivas y berrinches. Son normales, frecuentes y esperables a lo largo del proceso psicológico, que tiene idas y vueltas. Forma parte del desarrollo, pero hay que observar si la conducta regresiva no se instala y se hace progresiva. En ese caso hay que hacer una consulta. Por ejemplo, si un nene que controlaba esfínteres de golpe no los controla y no vuelve a hacerlo, hay que preocuparse. Si un día se hizo pis en la cama, bueno, quizás tomó mucho líquido, o hacía frío para levantarse, o hizo el berrinche de no querer salir y a la noche le sucedió eso, no es patológico”.