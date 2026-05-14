Cómo es el Tesla Cybertruck y cuánto cuesta importarlo desde la Argentina

Las imágenes muestran un vehículo tipo camioneta de color gris y diseño angular, identificable como un Cybertruck, moviéndose dentro de un estacionamiento subterráneo. El automóvil está asociado al diputado Manuel Quintar, integrante del partido La Libertad Avanza. Se observa el vehículo desplazándose entre columnas y otros automóviles estacionados en el garaje. La secuencia documenta la presencia del Cybertruck en un entorno urbano de infraestructura cerrada.

La aparición de un Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación volvió encender una polémica que sigue dividiendo a la sociedad argentina entre los políticos y sus ingresos y los ciudadanos comunes.

Pero más allá de los temas sociales y políticos que involucra la noticia, porque quién llegó al estacionamiento de Diputados es el legislador jujeño Manuel Quintar, que pertenece al espacio político de La Libertad Avanza (LLA), parte de la discusión radica en el costo que tiene comprar esta excéntrica pickup eléctrica en Argentina, siendo un vehículo que no se produce localmente, sino que se importa desde Estados Unidos.

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El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.

Sin embargo, ingresarlas a la Argentina, tanto sea por medio de un importador como Malek Fara, quién ya trajo al menos media docena de unidades desde el año pasado, o como una importación personal o particular, tiene un costo que eleva el valor a una cifra que duplica el precio de venta en Estados Unidos.

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A comienzos de 2025 llegaron dos Tesla Cybertruck a Argentina, importadas por el empresario Malek Fara

Cuánto cuesta importar un Tesla Cybertruck

Importar un vehículo de este precio implica pagar al menos el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística, el impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, y los costos de barco, seguro y logística local, que pueden alcanzar los USD 5.000 por unidad. Y una vez puesto en la Argentina tiene costos de logística y puerto de unos USD 1.000 antes de tributar el 21% de IVA.

Así, un vehículo de USD 100.000 pasa a costar al llegar al puerto de Buenos Aires unos USD 145.000, y cuando se suma el IVA sube a USD 175.000, y finalmente un 10% de impuestos y tasas, entre Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, con lo que el vehículo termina costando unos USD 192.000.

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Si el trámite lo hace un particular, ese es su costo final, pero si lo trae un importador, a ese número hay que sumarle su margen, que si fuera de un 15% elevaría su precio a USD 220.000, pero al tratarse de este tipo de vehículos muy especiales, puede superar aún más esa cifra.

El Tesla Cybertruck se comercializa en Estados Unidos en tres versiones que van desde los USD 69.900 a los USD 99.900 dólares. (AP foto/Richard Vogel)

El trámite para poder patentar el vehiculo

Después hay un trámite más que hacer. La homologación del vehículo, que desde el año pasado no requiere que tenga una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ni una Licencia de Configuración Ambiental (LCA) como ocurría anteriormente.

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Ahora se puede importar un auto que no tenga ninguna de esas certificaciones nacionales, que son muy costosas, lentas y prácticamente imposibles de hacer para un particular por la documentación oficial de la marca que requieren, a través de un Certificado de Seguridad Vial (CSV) que se otorga tras una verificación técnica específica. Si bien es un costo menor en el caso de este vehículo, es el trámite final que permite poder patentar la unidad para circular por la vía pública.

Aunque el importador que trajo las primeras Tesla Cybertruck, Malek Fara nunca oficializó el precio al que vendió las unidades que trajo a comienzos del año pasado, distintas fuentes señalaron que ese valor estaba entre los USD 250.000 y los USD 300.000.

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Una de las cualidades del Tesla Cybertruck es que, más allá de su diseño, esta camioneta eléctrica tiene carrocería de acero inoxidable (Europa Press)

Sin embargo, hay dos datos curiosos que se pueden apreciar en las fotos del Tesla Cybertruck del diputado Quintar. El primero es que la unidad no tenía visible su patente como indica la Ley Nacional de Tránsito, lo que puede significar una infracción o bien que el auto todavía no se nacionalizó y circula de manera ilegal por la vía pública. En el entorno del legislador sostuvieron que el vehículo “está en regla” y que la ausencia de patente se debe a la “falta de chapas del DNRPA”, y que la matrícula está en proceso de asignación.

El segundo dato, más intrigante aún, es que el vehículo está equipado con neumáticos Pirelli, una marca que prácticamente no se ve en Estados Unidos, lo que generó que se especule con que el vehículo fuera usado y se le hubieran cambiado los neumáticos por desgaste.

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Sin embargo, en el manual del usuario publicado en el sitio web de Tesla, en la especificación técnica oficial de neumáticos de los Tesla Cybertruck, se publican los Goodyear Wrangler Territory HT y los Pirelli Scorpion ATR para el uso combinado y los Goodyear Wrangler Territory RT para uso todoterreno.