Aumento de la nafta: las petroleras replican la suba de YPF y evitarán saltos bruscos en surtidores hasta julio

YPF concentra el 55% del mercado de combustibles y marca la referencia para el resto de las petroleras (Maximiliano Luna)

El aumento del 1% en el precio de los combustibles dispuesto por YPF al cierre de la jornada del miércoles será replicado por el resto de las petroleras del país. El objetivo es estabilizar el valor de la nafta durante los próximos 45 días, por lo que la medida combina un ajuste mínimo inmediato con el mantenimiento del denominado “buffer” de precios, una política que busca evitar el traslado de los sobresaltos del barril internacional del petróleo al surtidor argentino.

De esta manera, a partir de este jueves, las otras compañías del sector —Shell, Puma Energy y Axion Energy— confirmaron que replicarán la decisión de la petrolera de mayoría estatal, manteniendo el esquema de amortiguador de precios hasta mediados de julio. Dado que YPF representa el 55% del despacho de combustibles en el mercado interno, esta posición dominante la convierte en referente inevitable para el resto de los actores: cualquier movimiento en sus precios suele ser replicado de inmediato por las demás empresas, que adoptan una política de seguimiento para evitar desventajas competitivas.

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló la mecánica de la medida a través de su cuenta oficial en X: “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”.

Marín insistió en que durante este período, la compañía absorberá las posibles “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent)”, comprometiéndose a mantener las demás variables del precio sin restricción, como ya había ocurrido en ciclos previos del esquema amortiguador.

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El precio de la nafta acumula un atraso de hasta 16,5%

En términos comparativos, desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la suba acumulada en los surtidores argentinos es cercana al 25%, mientras que el valor del crudo se apreció más de un 50%. Sin embargo, diversos consultores del rubro indicaron a Infobae que el precio de los combustibles presenta un atraso de “entre un 15 y un 16,5%” respecto de las referencias internacionales, producto de la política de amortiguación adoptada desde abril.

El “buffer” de precios busca desacoplar los aumentos internacionales del petróleo del surtidor argentino (Adrian Escandar)

El esquema, impulsado por YPF y replicado por el resto de las empresas, consiste en tomar como referencia para las transacciones internas el valor del crudo correspondiente a marzo —cercano a los USD 70 por barril—, mientras que la cotización internacional del Brent escaló hasta USD 120 en los picos y ronda actualmente los USD 105,23 al momento de publicación de esta nota.

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Esta diferencia se registra en cuentas compensadoras que las refinadoras deberán saldar cuando el precio internacional del crudo Brent regrese a rangos inferiores. Pese a la eventual resolución del conflicto geopolítico, desde el sector energético consideran improbable que el petróleo retorne al entorno de USD 60 por barril, previendo en cambio un precio internacional sostenido en torno a USD 90.

Durante el período de vigencia del “buffer”, Marin explicó que YPF administrará una cuenta compensadora destinada a recuperar, una vez concluido el ciclo de congelamiento, el ingreso diferido originado por no haber trasladado al instante el impacto de las variaciones internacionales.

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Respecto a la duración de esta cuenta compensadora, Santiago Capdevila, consultor de Empiria especializado en energía, dijo a este medio que “no hay garantía de que el petróleo internacional vuelva rápido a los niveles previos”. Resaltó, además, que “hay que sumarle también el tipo de cambio. Si hacia fin de año vuelve a aparecer presión cambiaria, también puede ponerle un piso a los precios y hacer más difícil que haya bajas importantes en combustibles”.

Amortiguador de precios y <i>micropricing</i>

El mecanismo adoptado por YPF incluye también la aplicación del sistema de micropricing: una herramienta que permite ajustar el valor final al consumidor según horarios, corredores y regiones, optimizando los retornos de acuerdo con la dinámica entre oferta y demanda. Así, los precios pueden variar en algunas franjas horarias o zonas geográficas, aunque el ajuste global siga el esquema establecido.

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Consultores del sector estiman un atraso de hasta 16,5% en el precio local respecto de las referencias globales

En la estructura del precio de la nafta y el gasoil en Argentina, el costo del crudo incide sobre el 40% del valor final al público, mientras que el 60% restante proviene de impuestos, refinación, logística, biocombustibles y márgenes comerciales. Factores como la actualización de impuestos nacionales —Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono— y la cotización del dólar oficial también impactan de manera directa en los precios locales.

El conflicto en Medio Oriente generó obstáculos para el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía por donde pasa cerca del 20% del crudo y gas globales. Las restricciones en los puertos iraníes y la falta de acuerdos entre partes elevaron y sostuvieron —más allá de lo previsto— la tendencia alcista del precio del petróleo, contexto que motivó la repetición del esquema de amortiguación en Argentina.

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La decisión tiene un impacto directo en los sectores vinculados al consumo masivo de combustibles, como el transporte y la logística, que dependen del precio del gasoil para calcular sus costos operativos.

Si bien la aplicación del “amortiguador” en abril obedeció a la caída del consumo de combustibles en el interior del país, en un contexto de precios en alza internacional y contracción del mercado interno, ahora, con la nueva extensión del buffer, el sector energético queda a la expectativa de la evolución del conflicto en Medio Oriente y de las eventuales correcciones de precios que deban implementarse cuando la situación internacional se estabilice.

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