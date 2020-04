Desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, el 22 por ciento de los hogares recibió un ingreso familiar extra, el 28 por ciento el bono para la AUH y el 19 por ciento la Tarjeta Alimentar o, en su defecto, otros apoyos alimentarios. Del universo que recibe la Tarjeta Alimentar el 93 por ciento afirma no tener problemas para su utilización. Entre los que tienen inconvenientes con la misma, el motivo principal, dicen, es que los comercios no les aceptan su tarjeta, o la falta de comercios que trabajen con ella. El 84 por ciento no tuvieron problemas para acceder a esas prestaciones.