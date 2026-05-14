Una pareja británica detenida en Irán lleva más de una semana sin poder comunicarse con su familia

Craig y Lindsay Foreman, la pareja británica condenada a diez años de prisión en Irán por cargos de espionaje que ambos niegan, en una fotografía sin fecha tomada en 2024. (Free Lindsay and Craig Campaign/REUTERS)

La familia de Lindsay y Craig Foreman, una pareja británica detenida en Irán desde enero de 2025, denunció que lleva más de una semana sin poder comunicarse con ellos, luego de que las autoridades iraníes cortaran el acceso telefónico que hasta entonces les permitía hablar casi a diario.

La pareja, ambos de 53 años, fue arrestada mientras recorría el país en moto durante un viaje alrededor del mundo y se encuentra recluida en la prisión de Evin, en Teherán, uno de los centros de detención más criticados por organismos internacionales de derechos humanos. En febrero pasado, un tribunal los condenó a diez años de cárcel por cargos de espionaje que ambos niegan categóricamente.

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El acceso telefónico fue suspendido a principios de mayo, según la familia, tras una entrevista que la pareja había concedido a medios de comunicación. Hasta entonces, disponían de llamadas de diez minutos casi todos los días.

“Simplemente no sabemos si mi mamá y Craig están bien. Craig nos dijo que podrían tener que dejar de comer si les quitaban las llamadas. Hace más de una semana que no hablo con mi mamá”, dijo al medio The National Joe Bennett, de 31 años, hijo de Lindsay Foreman. “Cada día de silencio lo empeora. No sabemos qué les está pasando y estamos aterrorizados.”

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Craig y Lindsay Foreman, la pareja británica condenada a diez años de prisión en Irán por cargos de espionaje que ambos niegan, en una fotografía de archivo tomada en 2024. (Free Lindsay and Craig Campaign/REUTERS)

Bennett, que dejó su trabajo el año pasado para dedicarse a tiempo completo a la campaña por la liberación de sus padres, describió las llamadas telefónicas como una especie de “prueba de vida” durante los meses más críticos. En marzo, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques sobre Irán, relató que escuchó explosiones de fondo durante una conversación con su madre, la línea se cortó abruptamente y pasó tres horas sin saber si sus padres habían sobrevivido. “Nunca me había sentido tan destrozado, tan sin esperanza”, declaró en ese momento a AFP.

La situación se agravó tras el cierre de la embajada británica en Teherán en febrero, cuando el gobierno del Reino Unido retiró a su personal diplomático a raíz del conflicto. Según la familia, el embajador Hugo Shorter indicó en una llamada que no existía un canal claro disponible para gestionar la liberación de la pareja, una conversación que dejó a Lindsay Foreman “con la sensación de que Gran Bretaña había decidido simplemente abandonarlos en prisión”, según su hijo.

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La Cancillería británica señaló que continúa en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán para gestionar la liberación de la pareja y la restitución de las llamadas, y que considera su condena “absolutamente indignante e injustificable”. La canciller Yvette Cooper se reunió con la familia el 17 de marzo y prometió continuar presionando por su liberación “al más alto nivel”.

Joe Bennett, hijo de Lindsay Foreman, la ciudadana británica detenida en Irán junto a su esposo Craig y condenada a diez años de prisión por cargos de espionaje, durante una entrevista en Londres, en marzo de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Sin embargo, Bennett calificó esas gestiones de insuficientes y reclamó una intervención más decidida. “Francia encontró la manera de traer a sus ciudadanos de vuelta desde Irán. Necesitamos saber por qué Gran Bretaña ni siquiera puede averiguar qué les está pasando a dos de los suyos”, dijo, en referencia a la liberación de dos ciudadanos franceses detenidos en Irán, que se concretó en abril.

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El juez que condenó a la pareja, Abolghasem Salavati, está sujeto a sanciones del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta participación en juicios injustos y abusos contra los derechos humanos.

Lindsay Foreman, médica de profesión, está recluida en el pabellón femenino de Evin, mientras que Craig se encuentra en el ala política de la misma prisión. Según Bennett, su madre ha pasado del pánico inicial a lo que ella misma describe como un “modo supervivencia”, ayudando a calmar a otros reclusos y concentrándose en atravesar cada día.

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Iran ha sido acusado reiteradamente de practicar la llamada “diplomacia de rehenes”, utilizando la detención de ciudadanos occidentales como moneda de cambio en sus disputas con Europa y Estados Unidos.